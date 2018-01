Reyes alimenta la ilusión

El Córdoba consiguió dar ayer un golpe de efecto tremendo a apenas 24 horas de que se cierre el mercado invernal. El conjunto blanquiverde, en uno de esos movimientos tan extraños como propios de los últimos días del mercado invernal, se hizo con los servicios de José Antonio Reyes, que rápidamente viajó hasta la ciudad califal para ser presentado en medio de una expectación que pocas veces ha visto en Córdoba con un futbolista. El objetivo de la permanencia sigue siendo muy complicado, pero la afición blanquiverde recuperó ayer la ilusión con la llegada de un futbolista que, más allá de lo que aporte en el campo, permitirá al club blanquiverde reforzar su proyecto y a la dirección deportiva moverse hoy en el mercado con soltura, a la caza de los últimos fichajes que apuntalen un equipo que mañana mismo comenzará una mini pretemporada en Jerez de la Frontera.

La bomba del fichaje del José Antonio Reyes por el Córdoba saltó a primera hora de la tarde. Luis Oliver, que se había desplazado hasta Sevilla para recibir a Aythami Artiles -otro de los que hoy será blanquiverde- hizo una primera parte en un céntrico hotel de la capital hispalense y se reunió con el futbolista sevillano y su padre. El extremo natural de Utrera contaba con una oferta atractiva del Al Hilal, equipo de la Primera División de Arabia Saudí, pero las condiciones económicas y las dudas sobre su adaptación a una cultura y un país distintos -tras su fallida experiencia en Londres- dieron al traste con esa operación. En esas llegó el ofrecimiento de Oliver, que se mueve como pez en el agua en esos entresijos del mercado de fichajes, y se aseguró una incorporación que mete al Córdoba en una nueva dimensión.

El delantero vasco Eneko Jauregi, el otro movimiento de mercado oficializado por el club

El que fuera jugador del Sevilla, Arsenal, Atlético de Madrid, Benfica y Espanyol firma hasta el final de la presente temporada, después de estar sin equipo la primera parte de este curso tras acabar el verano pasado su periplo en el Espanyol, el último club de su extensa trayectoria.

Tras anunciar su fichaje a bombo y platillo, el club presentó a Reyes sobre el césped de El Arcángel y se abrieron las puertas para que cientos de seguidores blanquiverdes presenciaran en directo la llegada del futbolista sevillano al club.

Antes, en la sala de prensa, Reyes aseguro que le convenció "el proyecto que me ha presentado Luis" y la posibilidad de "representar a Andalucía y al Córdoba", pues cree que "en la vida lo más importante no es el dinero, para mí era más importante seguir jugando y compitiendo, salvar a un histórico como el Córdoba, eso es lo que me ha hecho dar el paso de venir a este equipo".

El nuevo dorsal 9 del Córdoba reconoció que anda falto de ritmo. "Es verdad que he estado parado pero he estado entrenando con un entrenador personal. Estaba a punto de salir al extranjero. Me encuentro bien, pero el no competir se nota. Poco a poco iré cogiendo un nivel bueno", apuntó el de Utrera, antes de indicar que "todos los retos son difíciles pero éste es para valientes y a eso venimos".

Antes de que la llegada de Reyes desatara la locura en la ciudad, el Córdoba había cerrado por la mañana la contratación de Eneko Jauregi, que tras Narváez se convirtió en la segunda incorporación anunciada oficialmente por la entidad blanquiverde. El delantero vasco, de 21 años, llega cedido por el Cádiz como parte de la operación que llevó a Jona al conjunto amarillo hace escasos días. Jauregi se estrenará con el Córdoba en Segunda División, después de anotar en esta primera parte de la temporada seis goles en Segunda B con el Sanse, filial de la Real Sociedad, equipo que lo traspasó al Cádiz.

Durante la presentación de José Antonio Reyes, Luis Oliver desveló además que mañana el equipo blanquiverde se desplazará hasta Jerez de la Frontera, hasta las instalaciones deportivas de Montecastillo, donde el grupo quedará concentrado preparando el partido ante el Barcelona B del domingo, en una pretemporada exprés que podría tener continuidad más allá de esta semana. Y es que el club considera que los campos de césped natural de la Ciudad Deportiva no son aptos para el entrenamiento del equipo, mientras que el de El Arcángel -también muy castigado- debe ser reservado para los partidos, tanto del primer equipo como del filial cordobesista.