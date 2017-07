Razak busca destino tras su adiós al Córdoba

Tras poner el punto y final a su etapa en el CCF, Razak Brimah busca nuevo destino. El pasado viernes concluyó su vínculo con la entidad blanquiverde, en la que ha estado los dos últimos ejercicios. No obstante, en el primero fue titularísimo y en el segundo sólo jugó cuatro partidos. Según apuntan medios ghaneses, el portero africano podría iniciar una aventura en Noruega o Dinamarca.

También aclaró que el club le comentó que si seguía con su selección traerían un nuevo portero. "Mucha gente no sabe esto, pero yo no jugué más en Córdoba porque elegí jugar para Ghana", reconoció Razak. Además, añadió que "con la Copa de África acercándose, me dijeron claramente que si iba a continuar con la selección que traían un nuevo portero". "Siempre he dicho que, independientemente de lo que suceda, nunca daría la espalda a mi nación, nunca lo haré", explicó el exmeta cordobesista.

Tras ser pieza básica en la 15-16 a las órdenes de Oltra, este curso el meta ghanés perdió protagonismo con la llegada de Pawel Kieszek. El polaco, a pesar de estar tocado desde octubre, lo jugó prácticamente todo, por lo que Razak sólo pudo disputar cuatro partidos ligueros durante esta temporada. Ahora busca nuevo destino y su futuro puede estar en Noruega o Dinamarca.

Por otro lado, Federico Piovaccari fue presentado ayer como nuevo jugador del Zhejiang Yiteng de la Segunda División china. El delantero italiano, que terminó el pasado viernes su vínculo con el CCF, fue uno de los nombres propios del cierre de curso a las órdenes de Carrión. Con ocho goles, cuatro en liga y cuatro en Copa, el transalpino abandonó el club cordobesista, a pesar del interés propio de seguir en Córdoba. No obstante, el club no contaba con sus servicios para la siguiente temporada y éste inició la búsqueda de un nuevo destino que encontró muy pronto. Tras estar en Rumanía y Australia, Piovaccari pone rumbo a China, donde jugará este ejercicio en el Zhejiang Yiteng chino.

Con Razak buscando destino y Piovaccari ya en China, los siguientes en cerrar su nuevo contrato pueden ser Rodri, Héctor Rodas y Juli.