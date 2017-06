Quini y Rodas, arranca el baile

Con la temporada dando los últimos coletazos, los rumores de fichajes empiezan a tomar cuerpo. Y el Córdoba, uno de los grandes animadores del mercado en temporadas anteriores, aparece ya en muchas quinielas, tanto de entradas como de salidas. No en vano, el nuevo proyecto sufrirá de nuevo no menos de una decena de incorporaciones y, por lo tanto, un número similar de marchas. En el capítulo de ingresos, un nombre está ya sobre la mesa, como el Día se hizo eco en su edición de ayer: Quini. El futbolista cordobés, que finaliza contrato con el Rayo el próximo 30 de junio, admite que "ha habido contacto", aunque prefiere esperar a que la campaña baje el telón de manera definitiva para pronunciarse sobre su futuro. Será entonces cuando se dé a conocer también la lista de bajas del conjunto cordobesista, en la que salvo sorpresa estará un Héctor Rodas que pasará a ser agente libre, una condición que abandonaría para unirse al Huesca de Emilio Vega, que ya ha contactado con él de cara al ejercicio venidero.

Desde su irrupción en el Lucena que le llevó a firmar por el Castilla de Segunda División, y su posterior pase al Rayo Vallecano, Quini ha sido un nombre habitualmente vinculado al Córdoba. El extremo reconvertido a lateral confirmó tal extremo ayer en una entrevista en Cope Córdoba, en la fue un paso más allá para admitir que "ha habido contacto, pero no puedo decir nada más". "Yo siempre he dicho que me gustaría jugar en el Córdoba, pero no sé si llegará el momento", apuntó el de Fernán Núñez, que tras jugar 28 partidos este curso con el Rayo Vallecano está centrado en "terminar de la mejor manera posible aquí", y si es sobre el campo en las dos jornadas finales, mejor que mejor.

Quini ya estuvo en la órbita blanquiverde en el pasado; ahora suena pero como agente libre

Quini sonó por última vez el pasado verano, cuando tras el descenso del Rayo a Segunda se le abrió la puerta a una posible salida que no llegó a concretarse, y en la que también se le llegó a vincular con el Eibar. Ahora, como agente libre, seguro que el cordobés puede decidir mejor su futuro, aunque la temporada con los franjirrojos haya sido "regular", porque "con la mala dinámica del equipo todo es más difícil".

Esa situación se le puede achacar también a Héctor Rodas, cuyo rendimiento en el Córdoba durante este curso ha ido de la mano del resto del equipo. El valenciano finaliza contrato el próximo 30 de junio y, salvo sorpresa mayúscula, no continuará vistiendo la blanquiverde en la 17-18. Tras 65 partidos como cordobesista, el futuro del central podría estar en el Huesca, hasta donde lo reclutaría Emilio Vega como ya hiciera para su primer proyecto en el CCF en verano de 2015 desde el Betis.

Los contactos ya se han producido, aunque todo queda a expensas también de cómo acabe la campaña un Huesca que pelea por el play off. Con todo, el leonés está obligado a remodelar una zaga en la que cumplen Íñigo López y Carlos David, y Rodas es un serio candidato a ocupar uno de esos sitios.