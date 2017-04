Luis Carrión es ambicioso por naturaleza, más aún cuando las circunstancias, como las actuales, obligan a dar un paso al frente. "No me gusta empatar, quiero ganar siempre", reconoce un técnico que pese a todo sabe que el punto sumado hace una semana con el Mallorca en Palma "no fue malo" del todo, sobre todo por lo mucho que "sufrimos al final". Eso sí, afrontando el partido de esta tarde al filo de la zona de descenso, el catalán es consciente de que ahora hay que "hacerlo bueno" ante el Mirandés: "Hay que hacer todo lo posible por sumar los tres puntos y salir de donde estamos".

Para reforzar la confianza de cara al duelo ante los burgaleses, Carrión mira a los números recientes en El Arcángel, donde "llevamos una muy buena racha, con partidos mejores y peores, como fuera, pero llevamos 13 puntos de 15 y eso es lo único objetivo". Cinco citas sin perder y con sólo un gol encajado es la serie antes de recibir al colista, cuya debilidad defensiva -es el equipo más frágil atrás de largo de la categoría, con 58 tantos- aparece como una buena oportunidad para mejorar las cifras ofensivas, un aspecto que puede resultar clave en este tramo definitivo de la temporada.

De momento, en las últimas fechas la aparición de hombres de segunda línea y la pizarra han servido para minimizar el desacierto del pichichi Rodri, algo que no preocupa especialmente a Carrión porque "lo importante es que el equipo haga goles; hay momentos en los que los hace el nueve y otros en los que su trabajo favorece al resto, pero lo importante es que el equipo llegue con gente arriba, que lo estamos haciendo más y tenemos que seguir haciéndolo".

Ese aspecto puede resultar fundamental para batir al Mirandés, cuyo cuarto cambio en el banquillo, y la llegada de Pablo Alfaro y el cambio de sistema no ha terminado de reflejarse en resultados por sus problemas de contención, principalmente. "Ellos han jugado mucho tiempo con tres atrás han recibido muchos goles, y ahora lo están haciendo con cuatro y están trabajando mejor el sistema defensivo, pero si llegamos y generamos ocasiones no hay que mirar mucho los números", comentó el preparador cordobesista, que considera que "ellos deben ver el partido como una de las últimas oportunidades para salir de ahí, por lo que hay que darle la importancia que se merece a este partido".

"Abajo cuesta conseguir puntos y hay que hacer todo lo posible por sumar los tres y salir de donde estamos", aseveró Carrión, que sin querer dar pistas sobre la alineación que pondrá en liza sí matizó que tiene "claras bastantes cosas", si bien "hay que valorar algunas otras" para terminar afirmando que su única intención es "sacar un once competitivo".

Es seguro que no será el mismo que en Palma por la baja de Antoñito, aunque el catalán también podría introducir algún cambio más como consecuencia de las malas sensaciones que dejó el final de partido en el Iberostar Estadi, algo que "no es casualidad porque ha pasado muchas veces". El técnico del Córdoba explicó que tras analizarlo todo y ver una estadística en la que el equipo recibe el 75 por ciento de sus goles tras el descanso, ese bajón cree que es fruto de "diferentes motivos, ya que podemos bajar un poco físicamente, el equipo se siente atenazado...".

Con todo, Carrión mostró su desazón con el duelo ante el Mallorca porque "desde el minuto 84 al final nos sacaron diez faltas y córners", lo que hizo que pese a que "el punto en sí" no le gustara, sí acabara dándolo por bueno. Y eso que en su análisis dejó claro que "no" le gusta "empatar", sino que quiere "ganar siempre porque un punto no suma nada" en la liga de tres puntos, donde "ganando es como subes posiciones". Está clara la receta para hoy, pues todo lo que no sea ganar al farolillo rojo...