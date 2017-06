"Queremos apostar por Josema pero..."

La presentación de Miguel Ángel Corona como director deportivo del Almería era la gran oportunidad de saber cómo estaba la situación de Josema Sánchez, en el punto de mira del Córdoba, por el que incluso se ha hecho una oferta de unos 500.000 euros para que vista de blanquiverde el próximo curso.

Sin esquivar ninguna respuesta en su puesta de largo, el nuevo encargado de la parcela deportiva de la entidad almeriense fue cuestionado por la posible salida del defensa murciano, que jugó desde el pasado mercado invernal en el Real Murcia. "Josema es un tema candente y no sé en qué punto está exacto, pero a día de hoy no hay acuerdo", comentó el de Talavera del Rey. De hecho, añadió que "hay una controversia legal entre lo federativo y lo privado". En este sentido, Mariano Blanco, secretario general del club rojiblanco, expuso el aspecto legal sobre este caso: "Tenía contrato con el Almería y posibilidad de retención, pero se negocia para rescindir a cambio de una compensación económica o incorporarlo a la disciplina del club". Por su parte, Corona reconoció que "se trata de aunar voluntades y la de la UDA a nivel deportivo es siempre apostar por Josema". Además, "si las posturas no se encuentran en el camino, defenderemos los derechos del Almería como club y afrontaremos las negociaciones". La salida de Josema es cuestión de tiempo.