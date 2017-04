Pucela y mediodía, un cóctel explosivo

Jugar en Valladolid y a la hora del aperitivo no es la combinación más ventajosa para un Córdoba anclado en sus desplazamientos desde que cambió el año. Al menos, no lo ha sido históricamente, y ya se sabe que cuando las estadísticas son negativas se miran como una simple anécdota, más fruto de la casualidad que de otro condicionante ante el que poder poner remedio. Lo que no es ni mucho menos casual es que el conjunto blanquiverde acaricie la zona baja de la clasificación vista su tremenda irregularidad durante todo el campeonato. Un camino en zigzag que ha pasado de tener un sostén en las salidas a verlas como poco menos que un calvario, pues ya van seis de manera consecutiva con el cero en la maleta en el viaje de vuelta a casa. El equilibrio que tranquilice la situación en la tabla debe llegar ahora que arranca el sprint final, las diez últimas jornadas que repartirán los premios y las penas de aquí a junio, pues de otra manera la lucha por la permanencia tiene pinta de ser tortuosa.

De momento, la puesta en escena de la jornada ha dejado la buena noticia de que pase lo que pase en el José Zorrilla, los blanquiverdes no caerán esta semana tampoco a los puestos de descenso, que se mantienen a un punto. Es el consuelo menor de quien se ve con el agua al cuello, aunque a algo hay que agarrarse viendo el cariz que ha tomado la temporada que con tantas ambiciones fue presentada con los calores.

4Sin ganar. Es la racha abierta del Valladolid en Zorrilla: dos empates a los que han seguido dos derrotas

Con todo, esa situación en la clasificación debiera ser también el empujón de moral y tranquilidad necesario para recobrar las buenas sensaciones a domicilio y empezar a sumar fuera para compensar la reacción experimentada en el último mes y medio en El Arcángel. Y no sólo eso, sino para estirar la distancia con el peligro, que a fin de cuentas es lo único que importa en esta carrera a diez etapas que tiene a doce aspirantes con un objetivo común: no ser uno de los que habite en las cuatro últimas posiciones al paso por la fecha 42, allá por el mes de junio.

Entre esa lista de convidados a vivir entre el infierno y el purgatorio durante toda la primavera no está el Valladolid, que aparece en el vagón cabecero con la intención de meterse finalmente en zona de play off tras un tiempo haciendo la goma fruto también de la falta de consistencia que viene mostrando últimamente. Para ello, el calendario le dibuja ahora tres encuentros en Zorrilla, aunque quizás esa no sea la mejor noticia... y ahí es donde aparecen las opciones del Córdoba de renacer de visitante. Porque la escuadra pucelana acumula como local un paupérrimo balance de 2 puntos de 12, con dos empates hace ya más de un mes y dos derrotas en sus dos comparecencias más recientes ante su público. Queda claro que la falta de regularidad no es algo exclusivo de los blanquiverdes, sino que se repite en más de un compañero de viaje en esta larguísima y particular Segunda División.

Pero como quiera que lo que ocurra a orillas del Pisuerga poco o nada importa visto el decorado con ribetes de drama que acompaña a este CCF, lo mejor es pararse a ver qué puede ofrecer el equipo de Luis Carrión en esta matinal tradicionalmente hostil. El primer y principal reto pasa por activarse ya en el túnel de vestuarios para evitar dar ventaja al enemigo ya de salida, que es lo que ocurrió sin ir más lejos en la última visita a un Zorrilla que sólo ha visto un par de alegrías cordobesistas en más de una decena de viajes. Hace un año, a los diez minutos ya estaba todo decidido con un 2-0 luego germen de una depresión que a punto estuvo de reventar la temporada costando incluso el play off.

Pero al margen de esa tarea de mentalización, que también puede resultar determinante viendo el estado de ansiedad en casa de los pucelanos, el Córdoba debe repetir seriedad defensiva y claridad en ataque. Es decir, acercarse lo máximo posible al segundo tiempo de la última salida a Sevilla -también entonces la jornada había sido beneficiosa para pegar un estirón que no se produjo- o, en su defecto, calcar las buenas intenciones de gran parte del primer periodo ante el Elche, a ser posible con un punto más de contundencia en las áreas y mayor regularidad en el juego.

No parece descabellado pensar que el escenario pueda ser ese, si bien la posibilidad de que Carrión pudiera repetir once por primera vez desde su desembarco en el primer equipo se desvaneciera a última hora por la baja de Bíttolo. Esa situación abre un horizonte nuevo que pasa por adaptar a un zaguero diestro para no tocar el 4-1-4-1 dispuesto ante el Elche -con Cisma lesionado, el otro lateral zurdo del plantel, Samu, ni entró en la lista- o recuperar el sistema con tres centrales y dos carrileros largos, con lo que Javi Galán sería el encargado de cerrar ese costado. Todo sea por encontrar la regularidad deseada, romper la sequía fuera y alejar lo máximo la zona de descenso. Menudo cóctel.