"Podemos ganar a cualquiera"

Con un semblante diferente al de la rueda de prensa posterior al encuentro de Copa con el Tenerife llegó ayer Luis Carrión. "Se me pasó rápido el enfado. He analizado el partido, he visto cosas que pasaron, leí la rueda de prensa luego y estoy cabreado pero también mentalizado por cosas que pasaron e hicieron ante el Tenerife bien en liga", comentó el técnico catalán.

Centrado en la cita de hoy ante el Granada, el preparador cordobesista comentó que "han tenido partidos mejores, otros peores, pero es un gran equipo, con grandes jugadores y un presupuesto alto. Lo normal es que al final de liga estén arriba". "Nosotros vamos con la intención de sacar los tres puntos, hacer un partido serio, siendo fuertes en defensa y en ataque e intentar sumar de tres en tres siguiendo la línea del pasado domingo", señaló el barcelonés. Además, añadió que el cuadro rojiblanco "tiene buena gente arriba y diferentes posibilidades. Ya se vio en el informe de la Liga que tienen el presupuesto más alto y lo normal es que tengan muchos jugadores por puesto de nivel, y los tienen". "Quizás no han tenido los resultados adecuados, en algún partido han estado bien y quizás han tenido algún resultado injusto", comentó Carrión sobre el arranque liguero del equipo granadinista, que ha conseguido cuatro puntos en cinco citas y aún no conoce la victoria en lo que va de curso.

Ellos querrán ganar pero nosotros también queremos traernos los tres puntos haciéndolo lo mejor que sepamos"

También fue cuestionado por la posible presión del Granada si no logra hoy un resultado favorable: "He ido a ver partidos allí y la gente está con el equipo, no sienten excesiva presión. No sé luego como estará el club por dentro". Lo que está claro es que "querrán ganar, pero nosotros también queremos traernos los tres puntos haciéndolo lo mejor que sepamos".

Uno de los problemas del equipo de Oltra está en los errores defensivos: "Al igual que yo lo veo, José Luis habrá visto y trabajado eso. Es verdad que ha recibido goles que les ha costado partidos. Son buenos jugadores los que tienen atrás. El nivel lo tiene ahí pero espero que después del domingo les vaya mejor y que seamos capaces de ganar allí".

Cuestionado por si jugará de nuevo con dos delanteros, Carrión apuntó que "fuera o en casa debe ser todo igual, no debe haber ningún cambio de sistema, es más por el rival y por el daño que puedas hacerle". "No sé lo que haremos muy bien, hemos trabajado y tengo una idea, aunque no la voy a decir. Cada partido es un mundo y puede que haya algún cambio", señaló el barcelonés.

Por otro lado, se conoció que el CCF está en la posición decimotercera en límite salarial. "Aquí en esta ciudad teníamos la mentalidad de hacer la ola por salvarnos en la jornada 41 y eso es algo que ha cambiado y es bueno, pero también implica más presión. De los presupuestos se habla pero no es significativo, ya que habrá equipos que tengan mucho más presupuesto y luego no hagan las cosas tan bien", aclaró el técnico catalán. Además, comentó que "tenemos un buen bloque, que es lo que me preocupa, ha habido una muy buena inversión, que es la liga la que te dice lo que te puedes gastar o no puedes". "Con lo que tenemos, somos capaces de ganar a cualquiera. En Segunda el presupuesto no es tan importante, si no el trabajo de todos y que se reme en la misma dirección", señaló Carrión.