"Podemos ganar si lo hacemos bien"

Pensando sólo en el Gimnàstic. Luis Carrión indicó que la semana de preparación para el duelo de hoy ante los tarraconenses ha sido distinta porque "cuando ganas estás más alegre". También recordó que "el partido lo ganas en el 93", un gol que hace que cambie un encuentro que "hubiera sido bueno o malo". Sin embargo, "consigues tres puntos después de muchos meses en casa, rompes una racha negativa... pero vi un equipo en el campo unido y fuerte". No obstante, el barcelonés tiene claro que "fueron nada más que tres puntos y que lo importante es seguir en Tarragona".

Sobre el rival, que lleva dos victorias consecutivas -Numancia y Zaragoza- y solamente ha perdido un encuentro -Levante- en lo que va de año, el técnico cordobesista apuntó que "el Nàstic es un buen equipo". "Entraron en mala dinámica al principio, pero se han reforzado bien y están haciendo partidos muy buenos", señaló el preparador catalán. Además, agregó que "de los equipos de abajo es el que está sacando más partidos". Aún así, "nosotros podemos ganarlo si hacemos las cosas bien".

Ante la baja por sanción de Domingo Cisma, Carrión tiene "claro" el recambio. "Hay que gente preparada e incluso con otras condiciones", aclaró el barcelonés. También afirmó que "lo del sistema lo tengo claro pero no lo voy a decir".

Por otro lado, Carrión analizó más profundamente al equipo catalán, que ha salido de la zona de descenso tras estar metido ahí desde la cuarta jornada. "Es un equipo con buen trabajo, que usa una línea de tres atrás. Un 3-5-2, igual que nosotros porque el otro día jugamos con Pedro y Mariano", aclaró el preparador cordobesista. "Ellos usan a Lobato y Mossa, tres centrales que van bien a la presión, con gente dinámica arriba como Emaná y Juan Delgado o Barreiro o Álex López", señaló Carrión. También tiene "gente de trabajo como Madinda, Tejera, Cordero o Juan Muñiz y me gusta cómo están haciendo las cosas". "Nosotros también, aunque los resultados sólo nos sonriesen la semana pasada", expuso el técnico blanquiverde. De hecho, "el equipo va hacia arriba y trataremos que salga lo trabajado".

También fue cuestionado por el relevo en el filial cordobesista, en el que Carlos Losada ha sido destituido por los malos resultados. Sin embargo, Carrión comentó que "no soy quién para valorarlo. No quiero hablar de cosas que no me incumben". No obstante, señaló que "Carlos es un chaval increíble, buen trabajador y le deseo lo mejor. Seguirá en la Fundación, pero los resultados mandan". Eso sí, quiso "alabar la persona que es".