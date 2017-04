Piovaccari reaparece y toca ya balón

En la última fase de recuperación. La gran novedad del entrenamiento de ayer fue ver a Piovaccari en la Ciudad Deportiva. El italiano, lesionado en la cita ante el Elche, progresa del esguince de grado II-III de su tobillo izquierdo. Junto al recuperador Javi Poveda trabajó el delantero blanquiverde, que lleva ya cuatro semanas apartado del equipo. Tras hacer los primeros ejercicios con el balón, su reaparición podría ser la próxima semana ante el Getafe si se cumplen los plazos previstos por el parte médico emitido por el club.

Por otro lado, Zakarya Bergdich, que no estuvo presente en la sesión de trabajo del pasado miércoles con permiso de la entidad cordobesista, ya se incorporó ayer a los entrenamientos. El francomarroquí está a disposición de Carrión para la cita del domingo al Mirandés. No obstante, lleva dos citas consecutivas en las que el técnico catalán no ha contado con sus servicios ni para completar la convocatoria.

También estuvo presente durante el entreno a puerta cerrada de ayer Moha Traoré. El maliense, que arrancó la semana entrenando con elfilial, se incorporó ayer a los entrenamientos del primer equipo. Tras el rifirrafe con Javi Lara, el africano había sido relegado al filial. Ayer volvió a las órdenes de Carrión, que contó también con la presencia de Alberto Quiles. Uno de los dos estará en la lista ante el Mirandés.