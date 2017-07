Pinillos: "Puedo prometer trabajo y compromiso"

Una de las nuevas caras que presentará el Córdoba esta temporada es en realidad un viejo conocido. Dani Pinillos conoce el club a la perfección y aunque de su etapa anterior en el CCF ya no quedan demasiados compañeros, en los primeros días de trabajo se le ha visto rápidamente integrado, signo inequívoco de que sabe desenvolverse tanto en el club como en la ciudad. Por eso, el riojano reconoció en los micrófonos de CCF TV sentirse "muy bien" acogido en su vuelta, después de dos años en Inglaterra en los que "no acabé todo lo bien que quería, sin jugar lo que quería, y cuando me explicaron el proyecto y que Carrión iba a seguir, no me lo pensé. Me gusta este sitio del año y medio que jugué y no hubo mucho que pensar".

El paso por el fútbol inglés ha servido a Pinillos para convertirse en un jugador más completo. "He mejorado bastante a nivel defensivo y a la hora de incorporarme al ataque, además del físico", apuntó el logroñés, que tiene claro la línea a seguir: "Puedo prometer trabajo y compromiso". Con esa dedicación espera vivir un momento tan mágico como el del ascenso a Primera, un éxito que recuerda como "un momento indescriptible, será uno de mis mejores momentos en el fútbol" y ha vuelto "con la esperanza de volver a repetirlo".

Eso sí, para tal meta, Pinillos no quiere cargar al equipo de presión excesiva. "Es muy pronto para plantear aún un objetivo, veo muy buen equipo, pero llevamos ni una semana entrenando y es pronto para hablar de objetivo", indicó.