Pinceladas con sustancia

El Córdoba 17-18 ya sabe ganar, tras imponerse en su primer partido del verano a un KPL All Stars que le exigió, sobre todo en lo físico. Era lo normal, pues los blanquiverdes afrontaron su primera prueba con apenas cuatro jornadas de preparación y tras haber trabajado también en sesión matinal. Sin embargo, eso no impidió que el equipo mostrara muchos detalles de lo que quiere de él Carrión para este curso: defensa adelantada, anticipación, presión alta y posesiones largas bien iniciadas desde atrás, aunque la carga en las piernas impidiera en numerosas fases una circulación más fluida, que a buen seguro se deja ver en los siguientes compromisos. Sin ir más lejos, mañana espera el Écija en San Pablo.

El primer once de Carrión presentó a cinco de los nueve refuerzos concretados hasta la fecha, tres de los jóvenes ya promocionados desde el filial, los reclutados a última hora Sebas Moyano y Soler, y el capitán Markovic. Con la premisa de que ganar la batalla física era un imposible ante el poderío del combinado keniata, el Córdoba trató de superar a su enemigo con el balón. Lo intentó siempre, desde casi el área propia, aunque la lentitud en las combinaciones hizo que pisar el campo contrario fuera lo más parecido a hacerse de noche.

Carrión alineó de salida a cinco de los fichajes y repartió minutos entre los jugadores por igual

Y eso que Vallejo se empeñó en mirar siempre hacia adelante desde su posición de pivote posicional, y los interiores -ambos a pierna cambiada- se encargaron de habilitar constantes carriles para los laterales, especialmente Sebas con Mena. De hecho, de una jugada iniciada por el ex del Mallorca y continuada por los dos jugadores del filial nació el primer gol del verano en clave cordobesista. Jona demostró su olfato con un testarazo marcando los tiempos, en su primera intervención, que se coló ante la mirada del meta africano.

Era el minuto 21 y la efectividad no podía ser mayor, si bien se echó en falta más presencia ofensiva en ambos equipos. Porque el KPL All Stars, que lo intentó sobre todo aprovechando los problemas de Loureiro por su carril y buscando la velocidad arriba de Oburu, apenas si pudo responder con un zurdazo del ariete que despejó bien Marc Vito a córner. En el CCF, la dificultad para hallar un buen último pase impidió más acercamientos, algo que buscó Carrión a la media hora con la entrada de Jordi Ortega y Sergi Guardiola, con la que repartió a partes iguales los 90 minutos entre sus tres pivotes defensivos y sus tres arietes (luego entraron Edu Ramos y Quiles).

Ambos fueron los únicos que se mantuvieron al inicio del segundo periodo. Y precisamente el punta llegado del Murcia sacó petróleo de su primera oportunidad para poner el 2-0 poco antes de irse al banco al recoger un balón suelto en el área tras un servicio de Alfaro desde la diestra. El tanto sólo fue la culminación de una fase más desatada del partido, sobre todo por parte del CCF. El aire fresco introducido por el técnico y el bajón físico de los keniatas desequilibró el choque, en el que pidió su cuota de protagonismo Javi Galán para demostrar que su buen final del pasado curso no fue casualidad. De hecho, una buena jugada suya la culminó Aguza con un derechazo al larguero.

El KLP All Stars desapareció por completo del partido lo que propició una goleada que comenzó a tomar forma tras un regalo en forma de penalti del lateral Mbugua que materializó Quiles para sellar el triplete de los tres delanteros del plantel. A ellos se sumó también Alfaro, para prolongar su idilio anotador de unos meses antes, también merced a una pena máxima con falta clara a Galán. Con más de un cuarto de hora por delante para el final y el cuadro africano rendido, Carrión dio minutos también al portero juvenil Llamas para que todos los convocados se sintieran partícipes de un estreno victorioso y con sustancia. Porque pese al lógico déficit físico, el Córdoba dejó numerosas pinceladas de lo que desea ser durante el curso que empezará justo dentro de un mes.