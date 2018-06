Petre y Bumba, ¿tras la estela de Florin?

Aunque la prioridad es cerrar el inquilino del banquillo, la dirección deportiva del Córdoba continúa rastreando el mercado en busca de futbolistas que puedan sumarse a este primer proyecto bajo el manto de Jesús León y Luis Oliver. Ayer la prensa rumana situó como futuribles de El Arcángel a los medios ofensivos Patrick Petre y Claudiu Bumba, dos jóvenes con pasado en las selecciones formativas del país que podrían tener negociaciones avanzadas con los blanquiverdes, según apuntó el diario gsp.ro.

Patrick Petre, hijo del ex internacional absoluto Florentin, tiene 21 años y viene de cuajar una temporada no demasiado buena en el Sepsi (un gol en 27 partidos), donde estuvo cedido por el Dinamo de Bucarest y no terminó el curso por una lesión. Con todo, en el club de la capital confían en su potencial y el trato con el Córdoba no sería por la totalidad de sus derechos, pues se guardaría un porcentaje en caso de una futura venta que, de paso, abarataría la operación. Se trata de un interior derecho con buena conducción de balón y habilidoso en el uno contra uno.

Por su parte, Claudiu Bumba es un agente libre de 24 años que se desenvuelve en la posición de mediocentro ofensivo. Militó hace un par de campañas en el Dinamo de Bucarest junto a Petre, pero en el ejercicio recién terminado formó parte de la plantilla del Concordia Chiajna, con el que anotó siete tantos. Eso sí, según informan los medios rumanos, salió mal del club al ausentarse de un entrenamiento para ir a la boda de su hermana.

De concretarse ambas negociaciones, que en Rumanía ven muy avanzadas, Petre y Bumba intentarían dejar en Córdoba un sabor de boca tan bueno como el de su compatriota Florin Andone. El delantero defendió durante dos campañas la camiseta blanquiverde antes de marcharse traspasado al Deportivo por 4,7 millones de euros. Ahora ha firmado en el Brighton & Hove Albion, dejando otros 1,5 kilos en las arcas de El Arcángel, donde su recuerdo es imborrable.