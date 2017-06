Pedro Ríos y "la esperanza de que me ofrecieran algo"

Con el Córdoba en construcción y pendiente del mercado, uno de los que no seguirán la próxima temporada será Pedro Ríos. El jerezano, que cumplirá 36 años en diciembre, ya ha recibido la notificación de que no entra en los planes cordobesistas para el ejercicio que viene. No obstante, el exjugador del Levante reconoce que aún le queda cuerda "para rato" y espera "seguir jugando en Segunda División". Además, reconoció a Efe que es "inevitable que llegando a esta edad se puede pensar que quede poco". Eso sí, aclara que tenía "la esperanza de continuar" en el Córdoba, club que hace una semana le comunicó que no contaría con sus servicios. "Tenía la esperanza de que me ofrecieran algo, notaba que la gente estaba conmigo", apuntó Pedro Ríos, que disputó 28 partidos en la reciente temporada finalizada, en la que anotó dos goles en liga. En total, desde que llegó en el verano de 2015 procedente del Recreativo, Ríos jugó 55 partidos de liga, 37 durante el primer curso y 28 en este segundo ejercicio. También aportó en el apartado goleador durante sus dos campañas de blanquiverde, al marcar ocho goles en liga.

Por otro lado, el centrocampista comentó que no llegó a "barajar otra posibilidad" que no fuera la de seguir en el Córdoba y que si se hubiese planteado su salida podría "haber movido hilos" con su agente para buscar otro club, algo que ha hecho solo a raíz de que el Córdoba le trasladara su decisión. "Nos vamos toda la familia con un poco de pena, porque en el segundo año empiezas a estar afincando", subrayó Ríos, quien valoró sus dos temporadas como "súper satisfactorias" en lo personal pese a que fueron "totalmente diferentes". "La marcha del equipo influye mucho y, mientras que en el primero se luchó por ascender, en el segundo se hizo para no descender", subrayó el jerezano.

Pedro Ríos relató que el primer ejercicio como cordobesista fue "espectacular" porque tenía "la confianza del entrenador y faltó poquito para subir a Primera", mientras que este segundo fue "complicado tras la destitución de Oltra y los muchos cambios que hubo en la plantilla y el cuerpo técnico", pero al final "se pudo amarrar la permanencia", aclaró. Además, destacó que en Córdoba se sintió "bien tratado y valorado", sin recibir "ningún reproche".