Pawel medita una oferta de renovación

El capítulo de renovaciones en el Córdoba también se prevé intenso, como ya lo está siendo el del banquillo y como lo será el de los fichajes. Pero antes de empezar a concretar nuevas caras, la dirección deportiva tiene la intención de cerrar algunas renovaciones que considera claves y una de las más perentorias es la de Pawel Kieszek. El arquero polaco ya tiene una propuesta de renovación por parte del club y está meditando su futuro, pues mantiene la ilusión de jugar en la Primera División del fútbol español.

Tras dos temporadas en el Córdoba a un gran nivel, Pawel considera que tiene ante sí la última oportunidad de jugar en la élite. Por eso el polaco sintió alivio cuando el club le liberó de la renovación automática que rezaba en su contrato. Su mente sigue estando en dar el salto a Primera, como así hizo ver en una entrevista concedida a el Día hace unos meses, y equipos interesados parece que no le faltarán, si bien todavía es pronto para concretar algunos de esos intereses. El Eibar, del que podría salir Dmitrovic, o el Huesca, del exblanquiverde Emilio Vega, son dos de los equipos que andan detrás de uno de los grandes artífices de la permanencia del Córdoba.

Oliver ya ha trasladado a Pawel su propuesta y el polaco duda entre seguir en una ciudad y un club donde es un ídolo, o apurar sus opciones de cumplir su gran meta. La continuidad o no de Pawel condicionará también la del otro guardameta blanquiverde, Igor Stefanovic. Y es que si Kieszek acaba renovando, el club tiene la intención de buscar un arquero que compita con el polaco, preferiblemente de nacionalidad española.

Pero la portería no es la única línea en la que la dirección deportiva del Córdoba busca renovar a ciertos jugadores. En la medular, hay tres hombres por los que el Córdoba quiere apostar. El caso más llamativo y cercano a resolverse es el de Álvaro Aguado. El presidente Jesús León aseguró ayer en Canal Sur Radio que el club mantiene "conversaciones muy avanzadas" para sellar la continuidad del talentoso centrocampista jiennense, que podrían cristalizar en los próximos días en un acuerdo definitivo. Oliver también desea la continuidad de Aguza y Edu Ramos, si bien el club todavía no se ha sentado con ellos para negociar. En el caso de Edu Ramos, el interés del Málaga podría complicar su renovación como blanquiverde.

Complicada también es la continuidad de Sergi Guardiola, después de su gran rendimiento en la recién terminada temporada. León reconoció ayer que "es difícil que siga, salvo que no haya ofertas razonables por él y ya me gustaría retenerlo, pero no nos engañemos, debemos ser un club vendedor para poder invertir en el campo y aspirar a metas más altas". A la oferta de que lleguen propuestas concretas, la alternativa al punta jumillano podría ser Rubén Castro, una opción que León considera "realista" porque el montoreño entiende que "entre sus opciones favoritas, creo que Rubén tiene la del Córdoba en su cabeza". El veterano ariete canario encaja a la perfección en la intención de la dirección deportiva de conformar una columna vertebral muy fuerte del equipo, para tener aspiraciones serias de pelear por estar arriba en la próxima temporada.