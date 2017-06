Pawel y Rodri, los más usados de este Córdoba

Con el punto y final a la temporada y los estrenos de Víctor Mena y Jordi Ortega en la cita final del pasado sábado ante el Girona, el Córdoba, que ha utilizado a 31 jugadores en liga, tiene dos puntales claros, que son Pawel Kieszek y Rodri Ríos. Los dos son los que más minutos han estado sobre el verde a lo largo de las 42 jornadas del campeonato en Segunda División.

La portería ha tenido un nombre propio este curso en el conjunto blanquiverde. Tras llegar el pasado verano a Córdoba, Pawel se ganó su sitio en el once desde el inicio. Aunque durante sus primeros encuentros tuvo alguna acción irregular, el meta polaco se ha ganado a pulso la confianza de Oltra y luego de Luis Carrión. Además, tiene toda la confianza del cordobesismo, al ser el salvador de los partidos en muchos encuentros de la recién finalizada temporada. Tras disputar 38 encuentros este ejercicio, sólo se perdió el último choque ante el Girona, tras ser operado de una lesión en el dedo que se produjo en el mes de octubre, y tres citas más en el mes de febrero (Levante, Alcorcón y Gimnàstic). Con 3.420 minutos de titular, Kieszek ha visto perforada su portería en 46 ocasiones, aunque también ha salvado mucho los muebles. Con un año más de contrato, el CCF estudia la opción de ampliarlo tras su buen curso. El Leganés le sigue los pasos. De momento el meta polaco está de baja tras ser operado con éxito de una rotura del tendón extensor, así como afectación de la cápsula del quinto dedo de la mano derecha. Tras más de ocho meses con dolores, Pawel pasó por el quirófano tras lograr el equipo la permanencia en Vallecas ante el Rayo.

Rodri jugó en 40 citas y marcó 11 goles pero Pawel es el que tuvo más minutos (3.420)

Por otro lado, el otro protagonista es Rodri Ríos. El delantero soriano, que llegó también el pasado verano a la entidad blanquiverde, supera a Pawel en partidos disputados (40), aunque no en minutos (2.964). Pieza clave para Oltra y Carrión, el ex del Valladolid ha acabado como máximo realizador del conjunto cordobesista con 11 dianas en liga. Sin embargo, en la recta final del campeonato ha perdido peso. Con problemas también el tobillo, Rodri fue titularísimo hasta la cita previa a la visita al Coliseo Alfonso Pérez de Getafe. Ahí Alfaro fue su sustituto en la punta de ataque. Ya no jugó más de inicio durante los últimos seis encuentros de competición, aunque sí tuvo minutos en la segunda parte durante estos envites. Aunque ha sido un puntal durante la campaña, el delantero soriano, que termina contrato el 30 de junio, no seguirá en la entidad cordobesista.

Tras estos dos puntales, la temporada no deja una clara columna vertebral en este Córdoba. De hecho, el tercer jugador más destacado ha sido Caro, que llegó el pasado verano del Elche. El defensor sevillano, que disputó 32 citas (2.847 minutos), jugó de lateral diestro y en el eje de la zaga, además de anotar tres tantos.