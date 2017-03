"Parece que todo sale mal"

El gesto de Luis Carrión al llegar a la sala de prensa del Nou Estadi de Tarragona hablaba por sí solo. El técnico del Córdoba reconoció que se marchaba de tierras catalanas "jodido, porque he visto un equipo que se ha dejado el alma por mantener el resultado que se había ganado, que ha trabajado a muerte, chavales de 30 años llorando y me voy jodido por eso". Así definió Carrión el estado de ánimo del vestuario tras esa jugada final que costó la derrota, por lo que se lamentó de que "en la situación en la que estamos parece que todo nos sale mal". Aún así, por el esfuerzo de sus jugadores el preparador cordobesista aseguró estar "orgulloso, pero por otro lado jodido".

Sobre el merecimiento de la victoria local, Carrión recordó que se enfrentaban "a un buen equipo que venía últimamente en buena dinámica pero que no ha generado prácticamente ninguna ocasión de gol estando nosotros con diez futbolistas, excepto una de Emaná que yo recuerde". Por el contrario, el preparador blanquiverde incidió en que sus jugadores hicieron "un esfuerzo grande y por ese lado sí lo considero injusto. Hemos llegado al área, hemos sacado córners estando con diez. Luego están las acciones del rival y de la gente buena que tiene en el campo, que te hacen que pierdas el partido, pero creo que es injusto por el esfuerzo de los chavales". Carrión volvió a incidir en que "es jodido entrar al vestuario y ver cómo estaban ahora".

Al técnico del Córdoba se le preguntó, como era obligatorio, por la expulsión de Pedro Ríos, una jugada que cambió el partido de manera radical. "No la he visto y no sé si ha tocado o no al contrario. En caso de que lo haya tocado sabe que se ha equivocado. Él es un gran profesional, pero intentaremos que no pase más porque llevamos una serie de partidos quedándonos con diez jugadores y no está bien", apuntó Carrión, que lamentó que "tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para conseguir puntos y no podemos regalar nada".

Además, el preparador blanquiverde se refirió a las lesiones de Caballero y Rodas, que no pudieron completar el choque y que aumentan los problemas de cara al futuro más inmediato para el conjunto cordobesista. "Carlos se ha notado algo en el isquiotibial, sabremos algo mañana (hoy)", apuntó Carrión, que también desveló que "Héctor tiene el tabique nasal no sé si sólo desviado o roto, lo veremos en las pruebas también y esperemos que no sea mucho".