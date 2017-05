El Oviedo se topa con su pasado y un amargo recuerdo

Las visitas del Oviedo a Córdoba casi siempre se han saldado con nota positiva para el CCF. Los blanquiverdes, en las 13 visitas realizadas por el club asturiano a El Arcángel, ha ganado ocho y empatado cuatro, por lo que sólo una vez fue derrotado. Los números avalan a los cordobesistas frente a un cuadro ovetense que descendió a Segunda B en la temporada 2002-03 tras perder en el coliseo ribereño por 1-0. Todo un recuerdo amargo para un Oviedo que vivió después los peores años de su existencia. Pero aquello ya pasó y ahora quiere volver a la élite, aunque para ello debe ganar en Córdoba, lo que le podría valer para entrar en la zona de play off si Valladolid o Huesca no ganan sus encuentros. No obstante, para salir airoso, los de Fernando Hierro deben dejar a un lado unas estadísticas que favorecen completamente al cuadro blanquiverde.

La primera cita entre ambos conjuntos data del curso 62-63. Los dos equipos militaban en Primera y los ovetenses salieron goleados de su visita a El Arcángel (4-0). Tras dos triunfos locales en los dos cursos siguientes, los asturianos, con los dos clubes ya en Segunda, consiguieron dos empates consecutivos (0-0) en el curso 69-70 y 70-71, un resultado que se volvió a repetir en la 76-77 y 77-78. Sin embargo, tras tres victorias cordobesistas en la 74-75, 81-82 y 82-83, los asturianos asaltaron El Arcángel en el ejercicio 01-02 con un tanto de Oli. Sin embargo, en la 02-03, un gol de Moisés supuso el descenso del Oviedo a Segunda B. Ahí arrancó un periodo complicado para el cuadro azulón, que vuelve ahora a sonreír y a mirar hacia la élite. El año pasado, tras 13 campañas sin verse las caras, los de Oltra ganaron por 2-1 a los ovetenses.