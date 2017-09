Oltra se reencuentra con un CCF "con las ideas claras"

La visita de mañana del Córdoba a Los Cármenes servirá para reencontrarse con José Luis Oltra. Hace un año el técnico valenciano sonreía en el banquillo cordobesista pero una mala racha hizo que el club blanquiverde prescindiese de él a finales de noviembre. Ahora lleva la nave de un Granada que desea volver a Primera lo antes posible. Sin embargo, el arranque liguero no ha sido el esperado, al sumar cuatro puntos en cinco jornadas, lo que ha dejado al equipo nazarí en decimoctava posición a dos puntos de los blanquiverdes. Incluso aún no ha podido celebrar la primera victoria del curso en la categoría de plata, al empatar cuatro duelos y perder en esta última jornada en Valladolid, por lo que el duelo de mañana puede ser clave para el futuro del propio Oltra.

Cuestionado por el reencuentro ante su exequipo, el preparador valenciano indicó que "por donde he pasado guardo un buen recuerdo y cuando me enfrento a ellos son partidos especiales". "Tengo muchos recuerdos y me llaman amigos. En este caso fueron dos años, en el club temporada y media, pero fueron dos años maravillosos en una ciudad excepcional", comentó Oltra. Sobre sus dos cursos en el CCF, recordó que "el primer año fue bonito, con la mejor primera vuelta de la historia. En la segunda tuvimos un bache, pero el equipo se rehizo y nos metimos en play off donde no pudimos rematar la faena en Gerona, donde a falta de diez minutos íbamos ganando, dieron la vuelta al marcador y en la prórroga nos superaron". "El segundo año, tuvimos esa dinámica de diez jornadas sin ganar y el club decidió prescindir del entrenador. No se mejoró deportivamente hablando ni en números... pero sigo teniendo un buen recuerdo del club, de la gente que manda en él, de su personal, de su afición, que es extraordinaria, de la ciudad que me acogió estupendamente", expresó el técnico del conjunto granadino. De este modo, Oltra tiene ante sí "un partido especial, pero en la situación en la que estamos es en lo que menos me paro a pensar". "Yo me paro a pensar en qué depende de mí para poder mejorar y que el equipo gane y le dé una alegría a la nuestra gente, a mí afición, que es la que quiero que ahora disfrute con su equipo y creo que puede hacerlo", apuntó el valenciano.

También fue preguntado por el devenir de su rival de mañana. De este modo, Oltra señaló que "el CCF en Liga lo veo que también está en la búsqueda de encontrar el funcionamiento colectivo ideal". "Ha tenido partidos muy buenos como fuera ante el Albacete y el último de casa en el que supera claramente al Tenerife y partidos en los que a pesar de jugar bien, porque es un equipo que intenta dar buen trato al balón y se asocia y es organizado, ha tenido más dificultades en el aspecto defensivo y también en algún partido para hacer gol", puntualizó Oltra. No obstante, "es un equipo con las ideas claras. El otro día cambió un poco la posición de partida y a algún jugador y le funcionó bien. En Copa mantuvo el estilo, pero hizo diez cambios en el equipo y esto hace que el funcionamiento no sea el mismo".

De cara a la cita de mañana en Los Cármenes, Oltra reiteró que el Córdoba "es un equipo con las ideas claras, fuerte en las acciones a balón parado. Sobre todo es un equipo que le da buen trato al balón, que suele llevar el peso de los partidos, que se asocia fenomenal". "Defensivamente no es presionante especialmente pero sí es organizado y ordenado, que se junta bien y que en ataques posicionales es difícil hacerles daño", comentó acerca del conjunto de Luis Carrión, entrenador que lo sustituyó en el cargo tras su destitución en la entidad blanquiverde. Además, añadió que "es un equipo equilibrado con muy buenos futbolistas. Creo que no ha encontrado la regularidad, que es lo que queremos todos, regularidad buena, pero es un equipo que irá para arriba porque tiene argumentos".

Para cambiar la racha granadinista, Oltra comentó que "nos hace falta hacer un partido completo y no esperar a que cuando llegue la primera victoria digamos ya toca… no creo que sea así, pues tenemos que buscar cosas y hacer cosas para que toque y tenemos que competir mejor mentalmente y futbolísticamente".