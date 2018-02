Oltra: "No me gusta el cambio"

José Luis Oltra afirmó ayer no estar contento con el cambio de técnico en el Córdoba, ya que no sabe a qué rival "nos vamos a enfrentar". Además, tampoco le gusta la idea de que el recambio haya sido José Ramón Sandoval, puesto que "tiene mucha experiencia" y "motiva" a los jugadores. Por eso, pidió "ser competitivos" y centrarse más que en otros partidos en "nuestro propio modelo", para de esta forma poder ganar y "equilibrar" el balance de dentro y fuera de casa.

"No sé qué Córdoba me puedo encontrar", comenzó Oltra su rueda de prensa previa al partido de mañana en El Arcángel. "Normalmente nosotros ya le damos más importancia a nuestro modelo, pero siempre matizamos en función de lo que nos vamos a encontrar", explicó el valenciano, a quien no le ha quedado más remedio esta semana que hacer "hincapié en nuestro modelo" porque es una "incógnita" el Córdoba que "nos vamos a encontrar".

"Todos conocemos a Sandoval. Es un entrenador que motiva, que saca partido a sus equipos y que tiene mucha experiencia", enumeró un Oltra al que no le gusta que su rival haya cambiado de técnico, "y menos que sea José Ramón".

"Nos pueden ganar porque es fútbol, porque tienen buenos futbolistas, porque tienen mucha obligación y necesidad, pero nosotros tenemos la misma", comentó el técnico granadinista sobre un CCF que es antepenúltimo y que viene de recibir cinco goles del Tenerife. Por eso "nunca nos pueden ganar porque compitan mejor o piensen que tienen más en juego que nosotros", advirtió Oltra.

A nivel de jugadores, el entrenador rojiblanco resaltó que el Córdoba "tiene futbolistas individualmente muy buenos", y que a nivel de plantilla "ha cambiado" porque han realizado "nueve incorporaciones". "Ya tenían a jugadores muy buenos y los que han traído aportan experiencia", relató Oltra, quien cree que el Córdoba "va a tener sus opciones de lograr la permanencia". Y eso pasa, en parte, por ganarle a su Granada.