Oltra es la apuesta del Granada para volver a la élite

El Granada confirmó que el excordobesista José Luis Oltra será su entrenador para la próxima temporada. El acuerdo con el preparador valenciano estaba prácticamente cerrado desde el pasado jueves, aunque faltaba el ok presidencial. La rúbrica del presidente y máximo accionista del Granada, John Jiang, llegó y la entidad lo pudo anunciar ayer. Como se esperaba, la contratación de Oltra es sólo para una temporada. No obstante, el valenciano no puso problemas en las negociaciones para vincularse con el Granada por un curso. Eso sí, el conjunto rojiblanco aclaró al anunciar su fichaje que la contratación se produce "albergando la posibilidad de prorrogar el acuerdo por otra campaña más". Como es normal en los últimos tiempos en prácticamente todos los entrenadores profesionales, Oltra no llega solo al Granada sino que lo hace acompañado de Emilio Isierte, que será el segundo entrenador, y de Marcos Chena, que ejercerá como preparador físico.

Con el objetivo de devolver al Granada a Primera, Oltra, que ya logró este hito con el Tenerife y el Deportivo, no tuvo la misma suerte en el CCF, con el que disputó el play off de ascenso el curso pasado pero cayó en la primera eliminatoria a manos del Girona. A pesar de no lograr el objetivo, mantuvo su cargo en la entidad blanquiverde para este ejercicio, pero fue destituido el 27 de noviembre tras caer con el Getafe y encadenar así nueve citas consecutivas sin ganar.

Uno de los primeros nombres que suenan para el Granada es e de Deivid, pero éste tiene contrato con el club cordobesista y su salida se antoja complicada.