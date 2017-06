Oltra se acuerda ahora de la salida de Florin, Xisco...

José Luis Oltra fue presentado ayer como técnico del Granada. El preparador valenciano, destituido a finales de noviembre del CCF tras perder en El Arcángel con el Getafe (1-3), asume "con normalidad y naturalidad" que "el objetivo" de la próxima campaña de la entidad nazarí sea "el ascenso", pues "no puede ser de otra manera". Además, confió en que esa ambición no genere "presión, urgencia o duda" al tratarse de "una carrera de fondo en la que hay que ir paso a paso".

En un discurso muy conocido, Oltra también fue preguntado por su estancia en el CCF. "Creo que el entrenador, la persona en la vida, se alimenta más del fracaso que del éxito. El halago debilita, te nubla y cuando nos vas bien eres más analítico", reconoció el nuevo preparador del Granada. También aclaró sentirse "encantado" en todas las ciudades en las que ha estado. Sobre su estancia en el club blanquiverde, añadió que "el primer año fue bien. Era un año complicado tras el descenso y en este caso hay similitudes". De hecho, "es el cuarto año que entreno tras un descenso a Segunda -le pasó en el Deportivo, Mallorca, Córdoba y ahora Granada-. "El primer año hubo mucha presión, nos metimos en el play off pero no tuvimos fortuna", apuntó el técnico valenciano. No obstante, sí dejó claro que "la temporada, en líneas generales, fue buena". Sin embargo, "este año se nos fueron 49 goles con la salida de Xisco, Fidel, Florin, Raúl de Tomás... se confeccionó la plantilla de otra manera y ha sido un año no muy bonito pero mi conciencia está tranquila". Ahora no tiene problemas en reconocer los errores del pasado, aunque ya sea tarde. Al inicio de esta temporada, como él mismo reconoció muchas veces en sala de prensa, su mensaje era: "Tenemos mejor plantilla que la anterior". De hecho, estaba contento con lo que tenía pero...

Tras su salida del CCF, Oltra señaló que "sacas más cosas positivas y eso lo pongo al servicio del Granada para verlo en el futuro". Ahora es el turno "de creer en el trabajo y el proyecto, perseverar y ser constante".