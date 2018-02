Oliver: "No he visto un caos así en toda mi vida"

Luis Oliver ha comparecido esta mañana junto a Daniel López Ramos, su mano derecha, ante los medios de comunicación para hablar largo y tendido sobre todas las cuestiones que se le han planteado. En el plano deportivo, el director general en ese área ha asegurado que vio al equipo "muy bien" ante el Barcelona B y ha dado a entender que pese a la derrota el equipo salió fortalecido. Además de esa primera afirmación, Oliver ha respondido a muchas de las cuestiones que se hacen actualmente los seguidores cordobesistas.

¿A qué se debe la presencia de Caparrós en el campo? ¿Se piensa en él como relevo para Jorge Romero? "Eso fue circunstancial, yo ni siquiera sabía que estaba en el estadio. Jorge tiene todo el apoyo y el cariño. Me parece que es un crack, pero de 33 años. Los entrenadores son resultados, pero me parece que es un chico que va a hacer algo grande, lo que pasa que está en el sitio inadecuado y en el momento inadecuado. Él está remando para salvar al equipo pero la responsabilidad de la situación la tienen otros. Pero los resultados mandan en el fútbol y nadie puede ir contra eso".

¿Cómo se han encontrado el club a su llegada? "El club es desorganizado, caótico, sucio. No he visto un caos así en toda mi vida. No sólo en el lado deportivo, cualquier cajón que abras te da problemas. El club estaba instalado en el NO permanente. Ahora hay libertad, la gente tiene que decir lo que piensa. Llevamos sólo diez días pero la gente está percibiendo el cambio. La gente ve el proyecto de León como algo salvador".

¿Qué pasará con la anterior dirección deportiva? "A ver cómo lo digo sutilmente. Se van a tomar medidas drásticas en breve. Los que han originado este desastre no pueden seguir, pero hay que hablar con ellos. Teníamos el objetivo de configurar la plantilla del primer y el segundo equipo y hemos tenido tres días, pero se tomarán medidas".

¿Se trabaja sobre el escenario de un descenso? "No va a ocurrir, pero lógicamente somos gente con conocimientos normales y puede suceder. La Segunda B es un pozo, de 80 equipos suben sólo cuatro. No quiero ni pensarlo, pero no me da miedo. Vamos a llegar a Primera, me da igual donde tengamos que empezar".

¿Qué le parecen las instalaciones de las que dispone el club y su estado actual? "Las instalaciones son patéticas. Los campos están fatal. Vamos a cambiar el césped del estadio y los de entrenamiento. Si tu lugar de trabajo está mal, cómo vas a trabajar. Es lo primero que hay que hacer para que los chicos trabajen bien".

¿Cómo cambia la planificación deportiva de diciembre al desembarco tardío en enero? "Cambia toda. Teníamos un equipo planificado en diciembre, diez jugadores definidos y con acuerdos con sus representantes. La gente el día 2 se va, porque es cuando ficha la gente que planifica. Teníamos a Álvaro Vázquez, a Tienza..., estaba todo perfectamente planificado. No sé si hubiéramos hecho mejor equipo, pero yo prefiero la planificación".

¿Cuáles son las cuentas para la permanencia que se plantean desde el club? "Sigo pensando que estará en 47 ó 48 puntos. No se va a llegar a 50 puntos. Creo que hay que ganar ocho partidos. Para Reyes, por ejemplo, ganar ocho partidos le parece poco, aunque para nosotros será un mundo. Pero creo que estamos capacitados para hacerlo. Yo al equipo lo veo capacitado para ganar en cualquier campo".

¿El fútbol es todo negocio? "La gente como Carlos González piensa que esto es un negocio y es un error. Tiene parte de negocio pero no puedes separar la parte del sentimiento. Primero tiene que estar la afición y por eso le ha ido mal a González. El Córdoba en Primera vale 100 millones y él se ha ido por un bocadillo de mortadela. A él le parecerá mucho pero es ridículo".