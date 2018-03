Oliver: "Vamos a cambiar la historia"

Luis Oliver pasó por los micrófonos de El Desmarque Radio y mostró su confianza en que el Córdoba terminará consiguiendo la salvación, además de alabar el apoyo que el equipo está recibiendo por parte de su afición. El director general deportivo del conjunto blanquiverde tildó de "milagro" lo que está consiguiendo el equipo de Sandoval y se atrevió a pronosticar la victoria para el choque del sábado ante el Oviedo.

"Cuando Jesús León compró el club y estábamos a 13 puntos, el equipo hundido y desmoralizado, la afición harta... esto es un milagro, la grandeza del fútbol", apuntó Oliver, porque "con cuatro retoques, dar de baja algunos jugadores y traer gente que aporte calidad hizo que el equipo cogiera moral. Y al final se lo han creído, lo que era imposible ahora es factible". Tanto es así que el navarro aseguró que "nunca un equipo se ha salvado a -13 pero yo creo que vamos a cambiar la historia y el Córdoba se va a salvar".

Al director general deportivo del Córdoba se le preguntó si esperaba una reacción como la que ha tenido el equipo de Sandoval: "Yo mismo estoy sorprendido porque si hace un mes le preguntas a cualquiera en el mundo del fútbol, nadie hubiera pensado que este equipo se podía salvar. Y ahora mismo, a día de hoy, tú preguntas y el Córdoba es claro aspirante a la salvación". Oliver se mostró convencido de que la racha continuará el sábado ante el Oviedo. "No tengo ninguna duda, pero ya me da hasta vergüenza, cinco de cinco... como sigamos así vamos a hacer hasta liguilla", bromeó, para apunta que "si llegamos a venir en diciembre, no sé lo que hubiera podido ocurrir".

Luis Oliver da mucho mérito de lo que está pasando en el Córdoba a su afición, porque "el meter 18.000 personas en el estadio cada domingo nos ha hecho creer y ahora creemos que nos podemos salvar. Hay una fe terrible, Sandoval era el primero que lo creía". El navarro fue más allá y aseguró que "dan ganas de llorar por cómo está respondiendo la afición, con ese cariño y amor por los colores", por lo que cre que "el Córdoba se merece la permanencia pero todavía hay que pelear mucho".