Oliver, confianza ilimitada

Luis Oliver derrocha optimismo. No se plantea otro escenario que no sea lograr la permanencia, pese a que la distancia actual es de diez puntos tras el revés del domingo ante el Barcelona B. Y así lo transmitió ayer en su primer encuentro con la prensa; nada de comparecencia al uso, sino un "coloquio sin condicionantes" en el que junto a su mano derecha, el ex blanquiverde Daniel López Ramos, explicó con "cercanía" el proyecto y todo lo hecho en el club en apenas dos semanas por su equipo de trabajo y el del presidente, Jesús León. En lo deportivo, se resume en ocho bajas que han liberado unos 800.000 euros y diez fichajes que han costado 392.000, primas aparte. Y en esos premios es donde estriba el problema que hasta ahora ha impedido inscribir a Bambock y Montelongo, algo que el CCF espera resolver esta semana tras aportar "un seguro de descenso" que cubriría todas esas recompensas extra.

Con un tono amigable para nada invadido por la desazón que causó la última derrota, Oliver mostró su confianza plena en una reacción evite el descenso: "No va a ocurrir, aunque lógicamente somos gente con conocimientos normales y puede suceder. No quiero ni pensarlo, pero no me da miedo", indicó el director general deportivo, que argumentó su optimismo porque "la afición es espectacular, el club igual de grande, los futbolistas, ayer (por el domingo) se vio el nivel, y es el peor partido que van a jugar porque aún no se conocen; este equipo jugará mucho mejor en un mes". "Mi opinión es que no vamos a bajar. El va a sudar sangre y así es mucho más difícil bajar. Hay una pequeñísima opción de bajar, pero tengo fe en que lo vamos a conseguir", continuó un hombre que conoce bien que "la Segunda B es un pozo" que hay que evitar.

Pese a todo, Oliver tiene claro que el Córdoba va a llegar pronto "a Primera, me da igual donde tengamos que empezar". "Ojalá podamos cumplir la misión a la que hemos venido, que es subir a Primera. No sé lo que nos costará, pero este equipo va a estar en Primera, para quedarse", sentenció haciendo referencia a lo ocurrido hace cuatro temporadas, cuando el paso por la élite se convirtió en un calvario eterno. Pero ahora la guerra es otra, salvar la categoría, y para ello el navarro considera que harán falta "47 o 48 puntos". "No se va a llegar a 50. Creo que hay que ganar ocho partidos y creo que estamos capacitados para hacerlo porque veo al equipo capacitado para ganar en cualquier campo", comentó el director general deportivo, que no se marca rivales a los que hincar el diente porque "nadie está libre de ganar y de perder". Sí dijo al respecto López Ramos que una de las armas de debe explotar el CCF es "que el contrario nos vea como blanco fácil, porque esos partidos se nos van a dar bien".

Eso es difícil que ocurra el próximo domingo en el Heliodoro ante un Tenerife que se ha desinflado hasta meterse en apuros. Un partido en el que los responsables deportivos del nuevo Córdoba esperan contar ya con Bambock y Montelongo. Ambos siguen sin poder ser inscritos en la Liga de Fútbol Profesional al tener el club superado de nuevo el límite salarial obtenido en enero, que Oliver cifró en 400.000 euros -de los que la LFP, apuntó, restó 100.000 por la liquidación de Carrión, si bien el técnico llegó a un acuerdo para cobrar en varios años- tras la salida de ocho jugadores que liberaron unos 800.000 y la aportación de un aval de 150.000, lo que deja alguna que otra duda en torno a las cuentas, que arrojaban ya un déficit de 1,2 millones desde el verano. Con todo, la maniobra que esperan que cuaje ante la patronal es un seguro de descenso que cubra los premios recogidos en los contratos y que, según Oliver, dejaría en torno a 100.000 euros para la incorporación de algún jugador en paro.

En principio, no sería un lateral zurdo porque "creemos con tres laterales en la plantilla es bastante" y Noblejas, que no ha salido por una penalización económica computable en su contrato de cesión, "puede ser importante (en esa posición) si se le implica", algo que López Ramos extrapola también a Josema. El ex cordobesista desveló también una reunión sin fruto con Juan Rafael Fuentes, al que "no podíamos darle lo que quería, que no era económico", mientras que Oliver puntualizó que el retraso en su desembarco en el club impidió ver de blanquiverde al conocido Fausto Tienza (Cádiz) y Álvaro Vázquez, que finalmente salió del Espanyol hacia el Nàstic.

Y todo eso, de momento, tendrá que ser gestionado por Jorge Romero, pues el navarro despejó balones fuera al ser cuestionado por la presencia de Joaquín Caparrós el domingo en El Arcángel, algo que consideró como "circunstancial". "Me parece que es un crack, pero de 33 años. Los entrenadores son resultados, pero me parece que es un chico que va a hacer algo grande, lo que pasa que está en el sitio y en el momento inadecuados. Él está remando para salvar al equipo, pero la responsabilidad de la situación la tienen otros", puntualizó Oliver sobre el actual técnico, aún sabiendo que el marrón sería propio, por lo que el trabajo va encaminado en convertir ese optimismo en resultados y atar la salvación: "Creo que sí se puede, ese tiene que ser el grito de guerra. La comunión que hay con la afición, que está encantada con el nuevo rumbo del club, se traducirá en puntos". Ojalá desde Tenerife, algo de lo que a buen seguro no tienen duda Luis Oliver y Dani López Ramos, cuya confianza es ilimitada pese a la situación en la tabla.