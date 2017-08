Nuevos anhelos, antiguosretazos

Para muchos, el ocaso del verano no se adivina hasta que comienza a rodar de nuevo el balón. Es como un chip que refresca las calores hasta el punto de obligarte a rebuscar la bufanda en el armario pese a que en la calle esperen más de 35 grados y el look con bermudas y manga corta no sea el más apropiado. Da igual el estilo si el fin es oportuno. Y lo mismo ocurre en Córdoba que en La Coruña. Todo sea por empezar con buen pie la liturgia que cada fin de semana acompañará ya hasta el final de la primavera próxima. Diez meses con más de cuarenta capítulos -más algún bonus track- que el CCF arranca esta tarde-noche ante su gente, una afición de nuevo enganchada pese a los recientes disgustos que vuelve a estar ilusionada por ver a su equipo otra vez entre los mejores. No será por lo que ocurra hoy ante el Cádiz, aunque trasladar al fuego real las notables sensaciones de la fase de preparación sería la mejor forma de poner en marcha este renovado proyecto que vuelve a conducir Luis Carrión, ahora con más fuerza y autoridad al haber sido pieza clave en la reconstrucción.

De momento, y a la espera de lo que ocurra en los últimos diez días del mercado, diez son las caras nuevas dentro de una planificación con puerta abierta al filial, desde donde han irrumpido ya como miembros de facto del primer equipo el ya asentado Javi Galán y el aún descolocado Esteve. Esta tarde también estará Marcos Lavín, aunque en su caso para cubrir en el banquillo el hueco que deja el aún convaleciente Pawel Kieszek, la única ausencia destacada en un equipo que hasta la fecha ha dejado una sensación de consistencia. Y no sólo en el juego, que deja una puerta abierta a la mejora, sino también en los resultados que siempre, se quiera o no, enriquecen la apuesta cuando llegan en forma de victorias. Y los blanquiverdes han firmado un pleno al ocho durante el verano que, bien es cierto, de nada servirá si hoy no alcanza el nueve ante el Cádiz.

Será una buena piedra de toque para comprobar la evolución del estilo que el técnico cordobesista ha desarrollado desde el pasado 14 de julio. Con el 4-3-3 con base, con sus respectivas variantes, y el balón como aliado principal, cualquiera diría que el Córdoba será un equipo protagonista y con un cariz ofensivo. Pero que nadie se lleve a engaño. Para mirar a la portería contraria, lo primero es defender. Y el cuadro blanquiverde lo quiere hacer siempre que pueda en campo contrario, lo más cerca del portal enemigo, empujado por una defensa que se atreve a recortar metros para situarse casi en la medular, dispuesta siempre a anticipar líneas de pase. ¿Y con balón? Pausa y verticalidad a partes iguales, según lo que pida el partido, según la zona del campo; posesión y velocidad para ser poco previsibles. En definitiva, bocetos que recuerdan al pasado, pero con la diferencia de que ahora parece que la plantilla sí cuenta con mimbres para lucir con mayores garantías de éxito.

Pero, ¿y qué nombres? El reencuentro con El Arcángel y el cordobesismo, más allá del bolo estival clásico de la presentación, servirá para ver al menos media decena de caras nuevas de inicio sobre el verde. Porque la línea defensiva será totalmente remozada, incluida la presencia de Igor Stefanovic en el arco, con Fernández y Pinillos de nuevo corriendo los costados, y Joao Afonso y Josema echando el cierre a la zaga. La referencia, ya sea Jona o el pichichi Sergi Guardiola, será el otro rostro aún poco conocido para la masa cordobesista, pues se espera que el resto del once sea de supervivientes a la criba veraniega. Edu Ramos, Aguza y Javi Lara parten con ventaja para dirigir desde el centro del campo, y las prestaciones de Javi Galán y Alfaro por los costados ofrecen ahora pocas dudas. Todo para plantar cara a un Cádiz también transformado al que sus problemas institucionales le han impedido ganar tiempo en verano y que, de salida, rebaja su objetivo también al partido a partido y cubrir la obligación de la permanencia antes de mirar a más. Es un buen camino, compartido, que empieza hoy.