Jorge Romero ha comparecido en la previa del choque ante el Zaragoza y ha tenido palabras para la marcha de Carlos Caballero. "Ha sido una operación rápida y creo que favorece a ambas partes. A nivel de incorporaciones el club está trabajando en ello y para que eso se dé, la salida de otros facilita todo. A nivel personal, el vestuario pierde mucho porque es un jugador muy querido, pero entendemos que para él puede ser una oportunidad y nosotros podemos tomarlo como una oportunidad", ha comentao el técnico cordobés, a pesar de que "él estaba participando, pero creo que su perfil lo tenemos en la plantilla y su salida puede ayudar a que venga otro tipo de jugador. De momento no ha venido nadie pero estamos convencidos de que va a venir gente".

Todo ello le coge al técnico en la previa de un partido, por lo que ha reconocido que "son situaciones un poco extrañas, porque dificultan las condiciones del partido, pero hay que entender que hay poco tiempo y hay que valorar las oportunidades de salida. La situación es rara, pero yo me adapto, creo que tenemos soluciones momentáneas pero es evidente que necesitamos refuerzos y vendrán".

Cuestionado sobre la opción de que Álvaro Aguado sea titular para suplir la pérdida de Caballero, Romero ha apuntado que "está dentro de las posibilidades y creemos que está rindiendo a un nivel muy alto. Pero tenemos incluso más. También está Aguza aunque para Zaragoza no llega. Tenemos más de un mediocentro que pueden jugar de interior, así que soluciones hay".

Centrado ya en el duelo ante el Zaragoza, Romero ha comentado que "en la situación que estamos, sumar fuera te daría un plus importante. El partido del sábado pasado lo considero importante porque nos trajo más exigencia por el ambiente y todo lo que se generó. Tenemos que ganar partidos y creo que sacamos un espíritu de sufrimiento que queda en el disco duro y nos va a ayudar para próximos partidos".

Sobre el rival, el preparador cordobés ha admitido que "es un equipo muy exigente a nivel ofensivo, pero a nivel defensivo no está encontrando solidez", al margen de que es consciente que "es un campo, una afición y un club de Primera". Sobre las cualidades del cuadro maño, Romero entiende que "el Zaragoza es algo más que Borja Iglesias. Él es un jugador diferencial que genera ventajas de la nada, pero tiene jugadores alrededor que lo complementan y tenemos que estar atentos a las situaciones en las que intervenga Borja, pero yo me ciño a su bloque y no a una individualidad".