Necesita apartar toda lógica

"El fútbol es incientífico", dijo Juanma Lillo en una de sus más recordadas frases lapidarias. Una verdad incuestionable, pues de todos los deportes colectivos el fútbol es con total seguridad el que en más ocasiones se las ingenia para escapar del control de las estadísticas y propiciar escenarios sorprendentes. Eso sí, hay situaciones que caen por su propio peso, de ahí que esta semana las palabras de Sergio Aguza, en las que aseguraba que el Córdoba llegaba al partido con el Getafe en un buen momento, como el que atraviesan los madrileños, rechinaron sobremanera. Resulta curioso, incluso preocupante, que los futbolistas blanquiverdes puedan tener la percepción de que atraviesan un momento similar al de uno de los equipos más en forma de esta Segunda. Principalmente porque cuanto más se tarde en el seno del equipo en tomar conciencia de la peligrosa situación que atraviesa, más complicado será superarla.

Una cosa es vender optimismo y otra vender directamente una moto. Porque la situación del Córdoba -a un punto del descenso- poco tiene que ver con la que atraviesa un Getafe lanzado hacia el play off, que da la impresión de haber llegado ya tarde a la pelea por la segunda plaza, pero que quiere apurar en este tramo final sus opciones de alcanzar al Girona. Las intenciones del cuadro azulón se han visto reflejadas sobre el césped, con una racha de cuatro victorias y dos empates en sus últimas seis comparecencias. Un total de 14 puntos sumados de 18 posibles, que contrastan con el ocho de 18 que ha cosechado el cuadro blanquiverde en ese tramo. Datos que explican que unos estén peleando en lo más alto y otros sigan sufriendo lo indecible para abandonar las catacumbas de la clasificación.

Esos mismos datos dicen que el Córdoba lleva tres partidos sin perder, pero ya ha quedado demostrado que sin ganar en casa y con la prácticamente nula productividad lejos de El Arcángel el objetivo de la permanencia se ve seriamente comprometido. Es por eso que, más que alargar su buen momento, el Córdoba tiene la obligación de cortar el del Getafe y dar lo que sería una campanada para recuperar el terreno perdido tras regalar dos puntos en el descuento ante el Mirandés. Un empate en ocho partidos disputados como visitante en 2017 es el triste bagaje de los cordobesistas, que visitan a un equipo en forma y que en el Coliseum Alfonso Pérez se ha mostrado siempre fuerte, a pesar de atravesar momentos de flaqueza durante ciertos tramos de la temporada. De hecho, el equipo que entrena José Bordalás no cae en su feudo desde el 25 de septiembre, cuando en la ya lejana jornada 7 se impuso el Girona (0-2).

Atendiendo a todos esos condicionantes, todo lo que difiera de una derrota blanquiverde en Getafe debería considerarse positivo. Pero es ahí, en las situaciones en las que los pronósticos parecen más claros, cuando suele aparecer esa tendencia a la sorpresa que hace del fútbol un deporte inescrutable. Esa es, en esencia, una de las principales razones del masivo seguimiento del que disfruta.

En busca de la ansiada sorpresa que otorgue un balón de aire fresco, Carrión no tiene mucha más alternativas de las que viene utilizando. Con un núcleo duro de sólo 15 jugadores, los que mantienen la confianza del técnico catalán, los retoques al equipo que empató con el Mirandés no excederán, en principio, en más de dos casos. Antoñito regresará al once inicial por la lesión de Héctor Rodas, mientras que Juli cuenta con muchas opciones de empezar el partido en el campo, en detrimento de Markovic o incluso de Pedro Ríos. Para aspirar a sumar algo positivo en Getafe, y dada la endeblez defensiva que caracteriza al Córdoba lejos de su estadio, el conjunto blanquiverde necesita imperiosamente mejorar su bagaje ofensivo, pues acumula ya dos meses (siete partidos) en los que no es capaz de hacer más de un gol. Con esa poca pegada, se hace mucho más complicada la sorpresa, por mucho que se deje a un lado lo que indica la lógica.