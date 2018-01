Necesidad de continuidad

The show must go on cantaba Freddy Mercury a comienzos de los 90 hasta convertir el tema en un clásico que aún perdura pasado un cuarto de siglo. El líder de Queen sabía bien de lo que hablaba, pues ni siquiera lo único que no tiene remedio en la vida ha podido acabar con el aire festivo que rodea cada sala cuando su música da los primeros acordes por el altavoz del fondo. El espectáculo, para que sea considerado como tal, no puede quedar en algo efímero, debe tener continuidad; de lo contrario, quedará como un oasis en el desierto, perdido entre una inmensidad de arena convertida en frustraciones.

De estas últimas, el cordobesismo podría escribir un libro, cuyo capítulo final, que no último, ocuparía las vividas desde el verano a estos primeros esbozos de otoño-invierno en su más cruda expresión, que también tocaba ya. Cuatro meses y medio en los que el plan inicial quedó destrozado hasta provocar lo que era difícil de imaginar: un cambio de propiedad que todavía está por finiquitar, quizás ya esta próxima semana. Un traspaso de poderes con infinidad de tareas pendientes, pero una por encima de todas: salvar la plaza en Segunda División. De momento, el Córdoba arranca la última jornada de la primera vuelta en la antepenúltima posición, con un déficit de cinco puntos con la permanencia que, en el mejor de los casos, podría verse reducido a sólo dos al cierre; en el peor, hoy se estiraría hasta los seis y mañana podría irse hasta los siete.

Lo único que está en la mano del conjunto blanquiverde es lo que él mismo sea capaz de hacer en El Molinón, donde espera un Sporting al que tampoco le están yendo las cosas según ponía en el guion escrito entre las olas del Cantábrico y sobre un manto de arena estival. Eso sí, por tierras asturianas la crisis es aún aguantable porque no hay nada por lo que temer, más allá de perder el tren del ascenso. Porque el CCF sí tiene que defender su plaza en el profesionalismo. Y para eso está en la obligación de dar continuidad a su buena despedida de un 2017 para el olvido. Aquella victoria ante el Reus, con baño de goles y autoestima, quebró una racha de once partidos sin ganar (4 puntos de 33 de balance), sacó al equipo del farolillo rojo y reforzó la figura de Jorge Romero ante la atenta mirada desde el palco del futuro presidente, Jesús León.

Pero el técnico, que estos días recibió el respaldo público de alguno de los capitanes, ya sabe que todo dependerá de los resultados. No hay otra. Por ahora, en su cuarto partido al frente del Córdoba tiene un desafío mayúsculo: enterrar de una vez por todas la negra racha a domicilio de un conjunto que comenzó el curso con dos triunfos lejos de casa (en Albacete, en Liga, y en Lorca, en Copa) para luego acumular nueve salidas con un escasísimo botín de un punto. Ese empate en el Viejo Nervión ante el Sevilla Atlético es lo único que los cordobesistas se han llevado a la boca en más de cuatro meses, con ocho derrotas que ya va tocando dejar atrás también.

Para ello, de salida lo normal es que Romero dé continuidad a lo que tan bien le funcionó ante el Reus y que ya esbozó, sin resultado en forma de puntos, en Almería una semana antes. Bajo la premisa de tener el balón más que el rival y dañarlo a partir de ahí, la ubicación de Aguza como falso extremo izquierdo para ayudar a la medular, soltarse en ataque y liberar la banda para Javi Galán es el primer gran acierto. Luego quedan la liberación de Javi Lara para crear, la verticalidad de Jovanovic para romper por fuera junto a un Fernández ya recuperado, y la inspiración de un Sergi Guardiola en estado de gracia. Si a eso se le suma que el cero volvió al portal de Pawel, la combinación del éxito parece clara, si bien ahora toca exponerla donde de verdad es difícil: en el terreno de juego. Porque es ahí, y no en otro lado, donde desde ahora debe continuar, sin remisión, el espectáculo vestido de blanco y verde.