De Narváez a Chuma, detalles del frenético final de mercado

Luis Oliver ha tenido que hacer encaje de bolillos para reconstruir la plantilla del Córdoba con apenas medio millón de euros. Pero exprimiendo el mercado al máximo, el director general deportivo cordobesista ha reclutado a diez jugadores para la primera plantilla y otros siete para el filial gracias a operaciones ventajosas como el préstamo de Juanjo Narváez por un Betis que asumirá la totalidad de la ficha. Pero ha habido otras como la intentona por Jesús Álvaro o el fichaje ahora en stand by de Chuma que tienen su intrahistoria.

Narváez está llamado a marcar diferencias en ataque y el Córdoba está dispuesto a darle un rol diferencial. De hecho, la operación tiene unas condiciones notables para los intereses cordobesistas. El Betis asume los casi 300.000 euros de ficha y el club blanquiverde sólo abonará una penalización en caso de que no participe en un determinado número de partidos. Así, si todo sale como está previsto, el préstamo puede salir a coste cero, lo que ha permitido a Oliver aumentar el cupo de fichajes.

No entró dentro de este cupo el lateral izquierdo Jesús Álvaro. Según pudo saber el Día, el Córdoba contactó con el Cartagena para hacer una propuesta por el canario en torno a los 50.000 euros, más la cesión de Miguel Loureiro. Pero el club departamental no aceptó, remitiéndose a la cláusula del jugador, fijada en 200.000 euros. Pese a que hubo informaciones contradictorias, los agentes del futbolista advirtieron a la entidad albinegra de la intención del CCF de abonar esa cantidad y finalmente sacaron una ampliación de contrato hasta 2020 doblando el sueldo de su representado, pieza básica en el esquema del líder del Grupo IV.

La negociación por Álvaro terminó el 31, pero no se puede decir lo mismo del fichaje de Chuma, goleador de la Lebrijana (Tercera) que estaba llamado a reforzar al filial. Tras alcanzar un acuerdo con el club sevillano en torno a los 6.000 euros y cerrar el contrato con el jugador hasta final de temporada con opción a una más, el Córdoba envió a las 23:58 la documentación a la Federación Andaluza, que la remitió a la Española a las 00:01, por lo tanto fuera de plazo. Ayer, el club blanquiverde trató de desbloquear la operación sin éxito, algo que intentará hacer hoy con el departamento de licencias, pues aunque el jugador es agente libre, no puede firmar al no venir de tener un contrato profesional. Si no hay arreglo, el CCF le buscará una cesión a un equipo de División de Honor.