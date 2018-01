Montelongo, la penúltima sorpresa de Oliver

El Córdoba ha presentado de una tacada a seis incorporaciones en una tarde muy intensa en las oficinas de El Arcángel. Cinco de esos fichajes eran conocidos -los de Valentín, Álex Quintanilla, Quim Araujo, Eneko Jauregi y Quiles-, pero la incorporación de Bruno Montelongo pilló por sorpresa a todos los presentes en la sala de prensa de El Arcángel.

El interior derecho uruguayo, procedente del Extremadura, llega al Córdoba hasta final de temporada, como complemento al serbio Sasa Jovanovic. El charrúa se ha mostrado "muy agradecido a Luis y el equipo por la confianza y contento también por venir a un equipo tan importante como el Córdoba". Montelongo se ha definido como "un jugador con características ofensivas, con recorrido, ida y vuelta y de banda". El uruguayo ha recordado que "el año pasado llegué en una situación similar al Extremadura y se logró el objetivo, creo que tengo como experiencia eso para afrontar la segunda mitad de este año".

Antes, por la sala de prensa desfilaron hasta cinco jugadores más. El primero en tomar la palabra fue Alberto Quiles, que ha asegurado que "en Murcia he estado muy contento pero ni me pensé volver en cuanto me dijeron que estaba la opción", por lo que vuelve "súper feliz". El onubense regresa con ficha del filial, aunque estará en la dinámica del primer equipo.

También será inscrito en el Córdoba B, aunque jugará a las órdenes de Jorge Romero, Eneko Jauregi, que se ha mostrado "muy agradecido al Córdoba por la oportunidad de estos meses", en la que es su "primera aventura lejos de casa". El ariete vasco se ha definido como "un delantero bastante potente y rápido. He mejorado técnicamente en los últimos años y soy un jugador que siempre quiere marcar gol".

Junto a ellos se ha presentado también Quim Araujo, que llega para reforzar la medular blanquiverde. "Soy un jugador bastante polivalente. En los últimos años he jugado más de mediocentro o detrás del delantero. Me gusta jugar entre líneas e intento dar ese último pase, ser vertical y lo más ofensivo posible", ha apuntado Araujo cuestionado por sus características como jugador. El ex del Albacete firma hasta junio de 2020 con el Córdoba.

Para el puesto de central llegan Jesús Valentín y Álex Quintanilla. El primero de ellos, que firma hasta junio de 2019, ha comentado que el reto que le planteó Luis Oliver "es lo que me hizo venir, no estaba disfrutando de minutos y vengo con ilusión de salvar al Córdoba" para lo que habrá que reducir el número de goles encajados: "Tenemos que intentar que esa hemorragia se cierre. Nos han fichado para eso". Sobre su disponibilidad, Valentín ha dejado claro que se encuentra "en buena forma y si el míster lo encuentra oportuno estoy para jugar ya".

Quintanilla, por su parte, firma hasta junio de 2020 y en su puesta de largo como blanquiverde ha asegurado que viene "en condiciones de jugar; entrenar en el grupo y adaptarte lleva un tiempo pero estoy a disposición del míster desde hoy". El ex del Almería es central, pero también puede actuar de lateral derecho.

Tras esta multitud de presentaciones el Córdoba suma ya nueve altas: Narváez, Reyes, Aythami, Jauregi, Araujo, Álex Quintanilla, Valentín, Quiles y Montelongo. Pero ahí no quedará la cosa, pues el club blanquiverde espera cerrar en las próximas horas la cesión de Marc Roca, procedente del Espanyol. El jugador tiene ya su acuerdo perfilado con Oliver y sólo falta que el club catalán cierre la incorporación Carlos Sánchez para dar luz verde al préstamo del joven jugador que pondría la guinda a la plantilla del CCF. Cuando ese movimiento sea oficial, aún podría llegar alguna que otra sorpresa, mirando sobre todo al puesto de lateral izquierdo.