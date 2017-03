Minoritarios ve "falta de transparencia"

El cambio de titularidad del 98,7 de las acciones que ostenta Carlos González hacia Azaveco, que absorbió a Ecco Documática SA, empresa que adquirió a Prasa en junio de 2011 el paquete mayoritario de acciones, no ha dejado indiferente a nadie. Pablo Trujillo, miembro de Minoritarios CCF, reconoció a el Día que "vemos falta de transparencia porque el club realiza cualquier comunicado ante otro tipo de noticias de menos índole y para aclarar esto no hace nada". Además, señaló que "el cambio de la propiedad del Córdoba es importante y nos deberíamos haber enterado de otra manera que no hubiese sido por la prensa".

También quiso valorar Trujillo que "Azaveco nació con un capital de 100.000 euros y en enero de 2016 se hizo una ampliación a dos millones de euros", lo que considera como "algo llamativo cuando la empresa principal de Carlos González es el Córdoba". Un hecho que "llama la atención porque no sabemos qué actividad tenía anteriormente esta empresa". No obstante "entendemos que es una operación legal pero denotamos falta de transparencia porque este cambio se hizo en octubre y luego nos impidió la entrada a la asamblea". Además, agregó que "en esta primera valoración que nosotros hacemos, con independencia de que sea legal y tenga todas las bendiciones, nos llama la atención estos cambios y traspasos, algo que nos da qué pensar".