Míchel: "El Córdoba puede despertar"

Pese a la distancia que existe en la clasificación, Míchel no quiere confianzas en su equipo para la visita a El Arcángel. Aunque consciente de que el Córdoba "no está en su mejor momento", el técnico franjirrojo advirtió ayer que el conjunto blanquiverde "puede despertar en cualquier momento" y por ese motivo el partido de esta matinal "no será nada fácil".

"Nos confundiríamos si fuéramos con otra intención que no fuera la de encontrarnos un partido difícil. Es cierto que no vienen obteniendo buenos resultados y querrán reivindicarse ante su afición, pero yo tengo confianza en mi equipo", dijo Míchel, dejando a un lado los 16 puntos de distancia que hay en la tabla entre su equipo, quinto y confirmado como aspirante al play off, y el CCF, colista en solitario.

El preparador rayista admite que la salida de Juan Merino y la llegada de Jorge Romero puede dibujar a un rival distinto, pues "tendrán otras expectativas con el nuevo entrenador y todo eso hace que la motivación que muestren sea muy alta. Pero Míchel no es ajeno a que "el Córdoba está sufriendo y no están en su mejor versión, pero pueden despertar en cualquier momento", algo que evitará que sea hoy.

"Nosotros tenemos que tener intensidad y motivación porque nos jugamos muchísimo. Ganar es muy importante y esa es la mentalidad que tenemos que llevar. Me preocupa mi equipo, tenemos confianza y sabemos que no será fácil, pero confiamos en nuestras posibilidades", señaló Míchel, para el que "ganar en Córdoba es lo más importante y es lo único que nos ocupa ahora. La clasificación te dice que hay que ir jornada a jornada, todos los partidos son complicados, y de nada sirve mirar al futuro porque lo más cercano es lo más importante", finalizó.