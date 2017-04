Markovic, gol como sinónimo de victoria

"Los goles son más importantes cuando valen puntos". No le faltaba un ápice de razón a Sasa Markovic en su afirmación a la conclusión del partido ante el Almería. El serbio era uno de los elegidos para atender a la prensa. Le tocaba porque acababa de rubricar una nueva victoria con su segundo gol de la temporada, igual de determinante que el anterior, pues aquel también sirvió para dar el triunfo, con el Zaragoza como víctima. Dos goles y seis puntos, la ecuación perfecta para un futbolista que empieza a tener su sitio en el equipo tras tener que vivir la primera vuelta en el ostracismo por la lesión de rodilla que se produjo en la antesala del play off de la campaña 15-16.

Markovic fue el penúltimo jugador de la plantilla en tener minutos en Liga. Tras su debut oficial en la vuelta copera ante el Alcorcón, el 11 de enero, el balcánico tuvo que esperar al 4 de febrero para estrenarse en la competición doméstica. Fue en Lugo, junto al último fichaje del mercado de invierno, Sergio Aguza, aunque apenas duró el primer tiempo en el campo; dos fechas más tarde llegó el bautismo como cordobesista de Tano Bíttolo. Luego, el centrocampista serbio ha ido sumando minutos hasta los 232 que ya adornan su casillero, gracias a la primera titularidad en El Arcángel de la que disfrutó el domingo ante el Almería.

Y el bueno de Markovic agradeció la confianza de Carrión con un nuevo tanto decisivo. Ya había resultado clave en el triunfo ante el Zaragoza de la jornada 29, cuando en el tiempo de descuento firmó la remontada blanquiverde que había iniciado antes Rodri (2-1). Eso no le sirvió para volver al once... hasta el domingo, cuando fue la gran sorpresa de la alineación para ejercer de enganche. Suyas fueron las tres primeras oportunidades, y en la última de ellas acertó a llevar el balón a la red. No hubo más goles. Bastó el 1-0. Otro gol y otra victoria. Es el plan Sasa.