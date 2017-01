Markovic y 17 más en una lista con las dudas de Bijimine, Rodri y Pawel

Luis Carrión volvió a repetir lo realizado el pasado viernes cuando citó a todos para el duelo del pasado sábado ante el Rayo Vallecano. En esta ocasión, con las bajas obligadas de Deivid y Razak, no estará Moha Traoré en la lista, como así indicó el propio técnico catalán. Sí seguirán Esteve y Javi Galán, a los que les suma Marc Vito e incluso Pedro Luis si Pawel no llega a tiempo al compromiso de hoy. Todo hace indicar que el meta polaco estará recuperado de un proceso gripal que le tiene a otro ritmo, algo que también le sucede a Bijimine. Otra incógnita es Rodri, máximo goleador blanquiverde, aunque no está tampoco descartado.

Lo que está claro es que será un partido para jugadores que no contaron en el anterior choque ante el equipo vallecano. De este modo, Markovic podría volver al verde tras siete meses alejado de los terrenos de juego. Así lo aclaró el preparador cordobesista: "Mañana estará entre los 18 y trataremos de darle minutos, los que se pueda, porque quiero que aporte como uno más". De momento al centrocampista serbio "le falta ritmo de partidos pero es un jugador importante".

Por otro lado, cuestionado por la falta de minutos que está teniendo Bergdich desde su llegada al banquillo, Carrión expuso que "no le falta nada, trabaja bien y si sigue así tendrá sus oportunidades". "No hay ningún jugador que haya arrojado la toalla y salgo el once que creo que es más competitivo", comentó el entrenador barcelonés. La duda de la lista se despejará poco antes de que empiece el envite, con presencia de los menos habituales.