Markovic y Rodas apuntan al once ante el Numancia

Con el contratiempo de ver de nuevo a Antoñito al margen del grupo durante la sesión de ayer en la Ciudad Deportiva, Luis Carrión tendrá que hilvanar fino para buscar recambio para los sancionados Edu Ramos y Sergio Aguza. El técnico catalán estará atento a la evolución del lateral sevillano, que sigue sin recuperarse de unas dolencias musculares que lo tiene alejado del verde. De hecho, el de Herrera vuelve a ser duda para la cita de mañana, al entrenar ayer junto a Juli a las órdenes de Javi Poveda.

Sin Ramos ni Aguza, el preparador cordobesista tendrá que adelantar a Luso al pivote, por lo que el hueco que deja el maño en la zaga lo ocupará con total seguridad Héctor Rodas. Con Antoñito entre algodones, la defensa blanquiverde podría ser la formada por Caro, Rodas y Cisma. Con el regreso consumado de Pawel a la portería desde la pasada jornada ante el Zaragoza, la duda está en quién acompañará a Luso y Javi Lara en el centro del campo. En este sentido, parece que Markovic se ha ganado la confianza del técnico barcelonés. El gol que aportó los tres puntos ante el equipo maño han hecho que el serbio puede ser titular por segunda vez en lo que va de temporada. La otra alternativa sería apostar por la juventud de Esteve, ya que Carlos Caballero está lesionado. En los costados no hay grandes dudas, con Pedro Ríos cumpliendo su segundo duelo de sanción, Bergdich podría volver a ser de la partida por la derecha, mientras que Bíttolo actuaría por la izquierda. En la zona ofensiva no habría grandes cambios, por lo que Alfaro y Rodri serían las dos referencias del frente ofensivo, dejando una vez más a Piovacari como recambio de garantías para cambiar el partido en la segunda parte si las cosas no van bien. La duda se despejará mañana pero Rodas y Markovic apuntan de nuevo al once.