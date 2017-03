Markovic, la sonrisa del que sabe esperar

La sonrisa en el vestuario del Córdoba lleva el nombre de Sasa Markovic. El serbio es un tipo peculiar. De esos futbolistas que, al margen de lo que pueda deparar la competición, siempre encuentra un motivo para expresar su felicidad. ¿Por qué ha de ser de otra manera cuando uno es joven, exitoso en el trabajo que más le gusta y la vida le sonríe de pleno?. Al bueno de Sasa tardó muy poco en cogerle cariño la afición del Córdoba, al igual que sus compañeros. Esa alegría desenfadada, que a veces contagia sobre el césped y que sirve para revolucionar partidos, le ha hecho ganarse el favor de una grada que corea su nombre cada vez que el serbio sale del banquillo para calentar.

Y es que el banquillo ha sido su principal hábitat desde que viste de blanquiverde. El curso pasado, Oltra lo utilizó casi siempre como revulsivo y antes de afrontar el play off de ascenso Markovic sufrió una rotura en el ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda que lo apartó de los terrenos de juego hasta el pasado mes de enero. Ni siquiera ese serio contratiempo pudo con la perenne sonrisa del balcánico. Y poco a poco el fútbol va devolviéndole a Sasa todo lo que le debe. Después de trabajar muchos meses en la sombra, su protagonismo en el equipo ha ido creciendo en las últimas semanas y en el duelo ante el Zaragoza incluso se dio el gustazo de anotar el tanto de la victoria de los blanquiverdes.

"Estoy muy feliz porque he hecho gol, pero sobre todo por los tres puntos, que eran muy importantes para nosotros", acertó a comentar en su escaso y tímido castellano Markovic en la zona mixta. El balcánico no perdió su habitual simpatía para bromear con esa jugada final: "Como vi el partido ante el Barça pensé en marcar a lo Sergi Roberto, pero tenía tiempo para controlar y así marqué el gol".

Tras el tanto vino una celebración alocada, marca de la casa, en la que Markovic quiso festejar con la afición. "Su apoyo me ayuda mucho, como al resto de mis compañeros. Les doy las gracias porque me canten siempre. Siento que me quieren mucho", afirmó agradecido. Y después del éxtasis, aún hubo tiempo para descubrirse la rodilla, señalarse la cicatriz y sonreír celebrando que está de vuelta. Un gesto cargado de rabia que esconde el calvario de siete meses en la sombra luchando para regresar a los terrenos de juego. Ahora que la lesión ya es pasado, el serbio afronta un final de temporada en el que espera "ir jugando más, porque ha sido no jugar nada en siete meses y ahora me encuentro mucho mejor físicamente". Su alegría será, a buen seguro, de mucha ayuda para un Córdoba que poco a poco quiere ir dejando atrás su depresión.