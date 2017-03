Luso apuesta por tener "los pies en el suelo"

De vuelta a la titularidad en los dos últimos partidos, Luso, que se ha ganado un sitio en el eje de la zaga, es uno de los pesos pesados del vestuario del CCF. Aliviado tras vencer al Zaragoza, el maño, en declaraciones a CCFTV, aseguró que "fue una victoria muy muy importante para nosotros. Estamos muy necesitados de puntos, es sólo una victoria pero está claro que en el momento que estamos de la temporada es importante sacar los partidos y más de la manera que se consiguió, que fue muy especial, igual que con el Alcorcón, lograrlo así en el último suspiro sabe mejor y más ante un gran equipo como el Zaragoza".

Tras cumplir sus dos encuentros con los que fue castigado tras ser expulsado ante el Huesca cuando estaba en el banquillo, el zaragozano, que lleva 22 duelos disputados y 1.880 minutos acumulados, ha vuelta al once. Carrión ha tirado de nuevo de él para el eje de la defensa y el maño está rindiendo a buen nivel en estos dos envites ante el Nàstic y el Zaragoza. "Me encuentro cómodo e intento ayudar al equipo, bien sea de mediocentro o de central. Siempre que me ha tocado jugar ahí, no es una posición desconocida para mí, puedo aportar cosas", comentó el jugador cordobesista. Además, "tenía ganas de jugar en El Arcángel, llevaba tiempo que no lo hacia y estoy muy contento por contribuir a esta victoria" frente al conjunto zaragozano.

Con la vista ya puesta en el Numancia, Luso aclaró que "vimos el vídeo del partido de Zaragoza y ya trabajamos en mejorar los errores que se cometieron", por lo que de cara al choque de este sábado ante el cuadro soriano "intentaremos hacerlo lo mejor posible en este partido". De hecho, Luso no se fía del conjunto de Jagoba Arrasate. "Es un equipo complicado, que no te lo pone nada fácil, intenta combinar y tiene jugadores bastantes peligrosos como Julio Álvarez, que es uno de los mejores de la categoría tanto en balón en juego como a balón parado". Además, el jugador blanquiverde apuntó que el próximo rival del CCF "es un bloque bastante compacto que hace los partidos bastante complicados". En esta categoría, ningún equipo es fácil y al Numancia hay que tenerlo muy en cuenta", señaló el maño. De hecho, "hay que trabajar con humildad y tener los pies en el suelo". Ahora "estamos siendo fuertes en casa, queremos seguir así pero el Numancia es un buen equipo y hay que intentar vencerles desde el trabajo".

Tras romper la mala dinámica y sellar dos triunfos seguidos en casa, Luso aclaró que "hubo un momento que nos pesó bastante jugar en casa porque los resultados no venían y el equipo trabajaba bien". "Nos daba rabia por la gente que venía a ver los partidos y no le dábamos alegrías desde hacia tiempo pero el día de Alcorcón se cortó esa mala racha y queremos que ahora la ola buena dure mucho para seguir dando más alegrías", aclaró Luso.