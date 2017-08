Luis Carrión refuerza los objetivos

A falta de tres días para que la ventana de fichajes se cierre de manera definitiva hasta el próximo mes de enero, en el Córdoba siguen firmes en su postura de dejar la plantilla tal y como está en estos momentos. Luis Carrión no está por la labor de abrir la puerta a nadie "salvo que hubiera algo excepcional" y eso, en gran medida, marca la dificultad para que haya alguna incorporación más que se añada a las once ya realizadas por el club durante este verano. Una reconstrucción con la que el técnico espera "hacer un muy buen año", aunque el discurso oficial pasa por ir partido a partido, pues tras los sustos del pasado ejercicio -el objetivo del ascenso se tornó en una permanencia amarrada en la penúltima cita de la competición- lo mejor es "tener tranquilidad".

"No tenemos intención de que salga nadie salvo que hubiera algo excepcional, porque estamos contentos con la plantilla", sentenció Carrión a su paso por los micrófonos de El Pelotazo, en Canal Sur, dentro de la nueva política de comunicación que quiere imponer el club, más abierta. ¿Significa eso que la plantilla seguirá igual? Pues salvo sorpresa, y siguiendo el plan trazado desde la llegada de Sasa Jovanovic, parece que sí a tenor de las palabras del técnico: "Nunca nos cerramos a nada, pero se ha hecho una inversión fuerte, la Liga te pone el dinero que te pone -léase límite salarial- y es complicado a día de hoy (que venga alguien más), pero no quiero cerrar nada porque lo mismo sale algo bueno y podemos acceder a ello. En principio, estoy contento con la plantilla, es lo que quería, se ha hecho una buena inversión por parte del club y estoy tranquilo".

Carrión ya venía advirtiendo desde el stage de preparación que su única petición era un extremo derecho, algo que el club puso en sus manos con Jovanovic un día después de la derrota inaugural anet el Cádiz. Sin embargo, el catalán no esconde que "todos podríamos mejorar nuestras plantillas y el que diga que no es mentira". "Creo que todo es mejorable y pueden surgir situaciones que puedan hacer que mejore la plantilla, pero este año hemos hecho algo bien que es hacer el trabajo desde el principio, algo importante porque he podido trabajar en la pretemporada con muchos jugadores", explicó el preparador del Córdoba, al que al igual que no le hacía gracia la llegada de más cedidos (de ahí que se cayera la opción de Gianniotas, ahora en el Valladolid) tampoco parece entusiasmado con fichajes de última hora. ¿Por qué? A su juicio, "si tienes que firmar ahora, vienen jugadores sin ritmo de competición, hay un proceso de adaptación y nosotros hemos hecho un buen trabajo de inicio y, sin cerrar nunca nada, estoy contento con la plantilla que hay".

Tanto que con esos argumentos futbolísticos, que de momento ya se han traducido en una primera victoria para compensar el varapalo del estreno, Carrión está seguro de que "no tenemos que decir que no a nada", aunque como el resto del plantel prefiere tirar de cautela en su discurso: "Queremos ir partido a partido, trabajar, pensar en el Zaragoza para hacerle daño y que no nos lo haga, luego en la Copa, luego en el Barcelona B y así sucesivamente, porque creo que es la mejor forma de poder hacer una buena temporada". Es un cambio hacia la relajación en el objetivo, una forma de liberar de presión al grupo después de "un año malo en el que había unas aspiraciones que luego no se cumplieron", lo que invita a "estar un poco tranquilos en el mensaje, ver cómo evoluciona la liga y cómo va el equipo". Y eso sin quitar un ápice de ilusión, porque todos en la entidad "pensamos que podemos hacer un muy buen año, pero hay que tener tranquilidad".