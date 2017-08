Luis Carrión da por cerrada la defensa

El cordobés Juan Rafael Fuentes no jugará, salvo sorpresa mayúscula, en el Córdoba de la temporada 2017-2018. Es lo que se puede deducir de las palabras de Luis Carrión, técnico del Córdoba, tras el amistoso ante el Betis. El preparador catalán dio por cerrada la defensa blanquiverde, aunque reconoció que antes de cubrir los huecos que había en la zaga el club tuvo mucho interés en Fuentes y el jugador quería recalar en la entidad cordobesista.

"La defensa está más o menos cerrada, siendo claros. Antes de esto lo hemos querido cada tres días y él quería venir, pero tenía un contrato y Osasuna no lo dejaba salir", apuntó Carrión sobre el caso del lateral zurdo. "Nosotros hablamos con él incluso para el mercado de diciembre pero fue imposible", recordó el técnico, que asegura que "ahora la parcela defensiva por mi parte está cerrada". El preparador cordobesista dejó clara su postura: "Me gusta Pinillos, me gusta Mena y me gustan los tres centrales que tengo con la posibilidad de que se puedan adaptar ahí Edu o Álex. Y los dos laterales derechos también los tenemos". Con esos condicionantes, Carrión reconoció que "hace un mes hubiéramos valorado otras cosas, pero hoy está cerrada la defensa", aunque quiso dejar claro que "eso no significa que nosotros no queramos a Fuentes ni que Fuentes no quiera al Córdoba, porque lo quiere y mucho".