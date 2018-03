Llega la hora de la verdad

El 'goal average', otro objetivo ante Almería y Cultural

En finales de campeonato tan igualados, la diferencia particular de goles puede ser decisiva. Eso lo sabe el Córdoba, que de momento tiene dos goal average ganados a dos rivales directos, dos perdidos y dos más por dirimir. El conjunto blanquiverde no podrá contar ese punto extra en caso de empate a puntos con el Barcelona B (que ganó a los cordobesistas 4-0 y 1-2) y con el Nàstic (que goleó en El Arcángel por 1-5, y dejó el 0-2 del Córdoba en Tarragona corto). Los de Sandoval sí tiene ganado ese factor al Alcorcón, al que ganaron ambos partidos (3-0 y 0-1) y no lo perderán, salvo catástrofe, ante el Reus, al que vencieron por 5-0 en El Arcángel. Ante el Almería (1-0 en la primera vuelta en tierras almerienses) y la Cultural (2-2 en El Arcángel), la diferencia particular de goles será otro objetivo a conquistar.