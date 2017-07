Lago Júnior se complica y apunta a Oviedo

El Mallorca y Lago Júnior siguen deshojando la margarita, aunque el futuro del costamarfileño parece que no estará en el Córdoba, ya que se acerca al Oviedo, según apunta eldesmarqueasturias, que ofrece además la cesión de Rocha a la entidad balear. De este modo, la entidad cordobesista podría quedarse sin un jugador que fue tanteado para reforzar la parcela atacante, por lo que Borja Valle y Juanjo Narváez aparecen como las otras opciones que gustaban en el mercado.

Con la llegada de Jaime Romero, por el que el Córdoba ha pagado incluso un traspaso de 500.000 euros, sólo quedaría por firmar otro extremo o mediapunta en la zona ofensiva. Ahí apareció la opción de Lago Júnior, que tiene ofertas de Segunda y no seguirá en el descendido Mallorca. No obstante, la entidad balear no lo dejará escapar de cualquier manera. El costamarfileño, que anotó el curso pasado seis tantos, llegó al club mallorquín en enero de 2016 tras el pago de 240.000 euros al Mirandés. Ahora el Mallorca quiere recuperar la mayor parte posible de lo pagado por un jugador que no impidió el descenso a Segunda División B del equipo bermellón.

Borja Valle, que saldrá del Deportivo, y Juanjo Narváez, del Betis, las opciones del Córdoba

Con muchos pretendientes de la categoría de plata, entre los que están el Córdoba, el Cádiz, el Oviedo y el Lugo, Lago Júnior, que disputó 40 partidos (3.143 minutos) con el cuadro balear, parece que se acerca ahora a la entidad azulona. Según informa eldesmarqueasturias, su fichaje está muy cerca de cerrarse, por lo que se convertiría en el cuarto refuerzo del equipo de Juan Antonio Anquela que ya incorporó a Carlos Hernández, Ramón Folch y Aarón Ñíguez. Además, el Oviedo podría meter en la operación la cesión de Rocha. Ahora está por ver si se llega al acuerdo definitivo, pero lo que parece claro es que el costamarfileño se aleja de la entidad cordobesista.

Ante este complicado panorama, el CCF baraja también las opciones de Borja Valle o Juanjo Narváez. El primero sigue entrenándose con el Deportivo, club que lo cedería para tener minutos en Segunda División. La llegada de Gerard Valentín y Carles Gil podrían hacer que su salida fuese un hecho real. Ahí sigue a la espera el club blanquiverde. Por otro lado, Narváez fue ofrecido al Córdoba por el Betis, que pagaría parte incluso de la ficha del mediapunta colombiano, que llegó a la entidad verdiblanca en enero de 2016. Ahora los de Heliópolis le buscan acomodo en Segunda.