Juli vuelve a estar entre algodones

El primer entrenamiento de la semana con vistas al duelo del Ramón de Carranza no sirvió para desvelar el estado físico de Juli. El atacante alcoyano, que ya fue duda hasta el último momento para el reciente compromiso ante el Reus, se mantiene entre algodones para visitar al Cádiz por unas molestias musculares en la parte superior del gemelo. El que está totalmente descartado otra vez es Héctor Rodas, que por tercera semana consecutiva continuó en el estadio con el plan de recuperación de sus problemas en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda.

Los dos días de descanso otorgados por Luis Carrión a la plantilla tras ganar al Reus convirtieron la primera sesión de la semana en un entrenamiento intenso, sin nada de recuperación. Rondos, trabajo de presión y salida de la misma y un partido dibujaron una jornada que Juli, según el plan establecido, no completó. El atacante se retiró a la banda antes que sus compañeros y se puso hielo en la parte alta del gemelo, una zona en la que ya notó molestias en la previa del partido ante el Reus que pusieron en riesgo su concurso. Luego, una prueba minutos antes del inicio del choque permitió que el alcoyano estuviera en el banquillo, aunque no al cien por cien, quizás lo que provocó que no fuera siquiera uno de los elegidos por el técnico para entrar de refresco.

Tocado en la previa, Juli estuvo en el banco ante el Reus al superar una prueba poco antes

Ante estos problemas, el concurso de Juli en Carranza vuelve a estar en entredicho y dependerá de cómo evolucione en los próximos días. Con todo, lo normal sería que hoy el futbolista volviera a participar en el entrenamiento grupal y diera un paso más para estar en la nueva final que el equipo deberá jugar el sábado ante el Cádiz.

Un equipo, el amarillo, que ayer retomó el trabajo sin uno de los fijos en el esquema de Álvaro Cervera, el senegalés Khalifa Sankaré, ausente sólo por precaución. Más dudas hay sobre Javi Carpio, aunque ya trabajó con el grupo. El lateral derecho se ha perdido los dos últimos partidos por un esguince de rodilla y, si bien completó la sesión, parece que no está al cien por cien. De ser así, y vista la exigencia del Cádiz para alcanzar el play off, lo lógico es que el técnico mantenga la confianza en Iván Malón por tercera semana consecutiva.