Juli cree que no ascender no es "un fracaso"

La política de comunicación del Córdoba impide que sus profesionales atiendan a los medios de comunicación de Córdoba. Más allá de las comparecencias obligadas por la Liga de Fútbol Profesional a la conclusión de cada partido, para escuchar las impresiones de algún integrante de la plantilla hay que bucear en las ediciones de los lugares del rival de turno o los de emisión nacional. En la ciudad no hay lugar para ruedas de prensa y, mucho menos, entrevistas, que se reducen a las que hace el club en su televisión oficial. Es la línea que marca la propiedad, primero bajo la presidencia de Carlos González y desde diciembre con su hijo Alejandro al frente, tres meses en los que poco o nada se ha visto reflejado de aquellas buenas intenciones que mostró en su presentación pública, pues el distanciamiento con la afición, la prensa y la sociedad en general es igual o mayor.

Así, ayer apareció una entrevista en la publicación digital Gol de Plata a Juli, uno de los protagonistas de la semana en clave blanquiverde por su más que probable regreso al once ante el Elche, uno de sus ex equipos, tras superar la lesión muscular que le ha mantenido en el dique seco durante el último mes de competición.

Lejos del mensaje del presidente que tachaba de "fracaso" cualquier temporada que el Córdoba no estuviera en Primera, el atacante alcoyano considera que "para nada" sería así, pues para él sólo se puede llegar a fracasar sin "haberlo intentado". "El club lleva unos años haciendo play off e incluso una temporada en Primera después de 40 años sin haberlo estado. El ser humano se acostumbra muy pronto a lo bueno y olvidamos muchas veces de dónde venimos, y ahí está el problema, que un año puede, como puede pasarle a cualquiera, que las cosas no salgan como a uno le hubiera gustado; ahí hay que estar también, no sólo cuando el viento es favorable", reflexionó Juli, que no quiso opinar sobre la continua crítica de la grada a la gestión de la propiedad porque "son temas que ya estaban instaurados antes de llegar y prefiero no meterme en este jardín". Sí dejó clara su continuidad de seguir más allá de junio, "pero hay cosas que no depende sólo de uno".