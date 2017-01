Juli apela a dar ya "un paso al frente"

Una de las voces autorizadas en el vestuario es Juli. El de Alcoy, pieza básica en los planes de Carrión, tiró de galones para asumir el mal momento que está viviendo el CCF. La derrota en el Heliodoro ante el Tenerife dejó al equipo "anímicamente jodido".

A pesar de que "hicimos una buena primera parte y podíamos habernos ido con algo favorable al descanso, la jugada fatídica nos condenó psicológicamente", reconoció el mediapunta cordobesista. Además, apuntó a que "nos están condenando los errores".

Más allá de lo sucedido en el primer gol del cuadro tinerfeño, Juli no quiso hacer leña del árbol caído sobre la defensa blanquiverde. De este modo, señaló que "los errores son de todos. Aquí no hay que culpar al contrario, hay que animar. Esto continúa y es una carrera de fondo, no de velocidad". Además, "somos conscientes de lo que nos estamos jugando y hay que ser hombres y dar un paso al frente. Y demostrarlo en el campo", apostilló el ex del Alavés.

"Si no nos da para ganar lo que estamos haciendo tendremos que hacer un poco más, arrimarnos y apoyarnos unos a otros", esgrimió el atacante blanquiverde. No obstante, sí quiso dejar claro que "el apoyo, el ánimo y la conjunción son ejemplares en el equipo, no estamos partidos, pero si no nos da hay que dar más de sí".

Incluso fue más allá y comentó que "la unión y el trabajo ya los estábamos teniendo antes, pero si esto no nos ha dado para sumar hay que mantener la unión pero con más trabajo si cabe". "No es entrenar y volvernos locos, pero sí estar pico y pala y luego demostrar en los partidos que vamos todos a una", reconoció el alicantino.

Con un objetivo claro, que está muy lejano ahora mismo, Juli indicó que "nos estamos jugando muchísimo y tenemos que ser conscientes de la posición en la que estamos". "No es tener margen de error, pero sí estamos a tiempo de todo. Queda mucho aún, pero en el verde tenemos que apretar los dientes. La unión, además de entrenando y fuera del campo, se tiene que ver también en el césped. Hay que dar un paso al frente porque todos sabemos de qué va y cómo funciona esto", aclaró el mediapunta blanquiverde tras el revés en Tenerife.