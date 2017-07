Juanjo Narváez, opción para el ataque

Tras incorporar a Jaime Romero y tener prácticamente cerrado a Joao Afonso, el club sigue tanteando el mercado en un busca de nuevas piezas. Aunque en ataque se cuenta ya con Jona, Guardiola y Quiles, el club está tanteando firmar a Juanjo Narváez, mediapunta colombiano, que llegaría cedido por parte del Betis, que pagaría parte de la ficha, según fuentes consultadas por el Día.

Narváez, de 22 años, formó parte del Deportivo Pasto colombiano antes de recalar en las categorías inferiores del Real Madrid, que lo firmó en 2012. Tras formar parte del juvenil y el Madrid C, el Castilla fue su destino. Ahí acabó su andadura en Valdebebas. El Betis se fijó en el jugador colombiano, que lo firmó en el mercado invernal de 2016 para ayudar al filial bético a salvar su plaza en Segunda B. No lo consiguió y este curso jugó en Tercera con el club bético, que sí contó con él para el stage de pretemporada del verano pasado. Incluso fue del agrado de Gustavo Poyet pero no pudo debutar con el primer equipo al no tener aún la doble nacionalidad. Esto hace que no tenga hueco en el primer equipo heliopolitano, que quiere que juegue en Segunda División este ejercicio. El CCF ha tanteado esta opción y no vería con malos ojos reforzar el ataque Con Narváez, que llegaría cedido por un Betis -posible rival en el partido de presentación- que pagaría parte de su ficha. La operación se podría cerrar por menos de 100.000 euros.