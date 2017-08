Jovanovic da el paso

Ilusionado y con ganas de agradar. Sasa Jovanovic aterrizó el pasado lunes en Córdoba. Tras pasar el reconocimiento médico, se puso a las órdenes de Luis Carrión. Acompañado de Sasa Markovic, el extremo serbio pide paso. Lo hizo ayer en la entrevista concedida a CCFTV: "Me encantaría debutar ya el viernes si llega el transfer a tiempo". No obstante, fue claro y pidió "paciencia" al cordobesismo, aunque "ya estoy intentándome acoplar al fútbol de aquí". Eso sí, reconoció que fichó por el CCF porque "es un fútbol que me viene muy bien y siempre tuve ilusión por jugar en España".

Tras su segunda sesión de entrenamiento, Jovanovic tomó la palabra en la televisión del club. Aunque no habla español, el serbio, que fue ayudado por un traductor, quiso "saludar a todos los aficionados del Córdoba" y dio también "las gracias por la bienvenida que me han dado, que ha sido espectacular". Además, "los compañeros son muy agradable t estoy muy contento". Eso sí, dejó claro que lo único que le molesta desde que llegó a la ciudad el lunes "es el calor".

"Hay que ir paso a paso porque hay 42 partidos por delante", apuntó el extremo balcánico

Cuestionado por su fichaje con la entidad blanquiverde, el extremo balcánico, undécimo fichaje del club, apuntó que tuvo "varios ofertas durante el verano pero al final pensándolo bien decidí venir a España porque creo que es un fútbol que me viene muy bien y siempre tuve ilusión por jugar en España". A ello también se sumó que Sasa Markovic "habló conmigo. Me aconsejó y me habló muy bien del club, de la ciudad y de los aficionados".

Su incorporación con el club cordobesista supone también su primera experiencia lejos de su país. "Me resultó difícil tomar la decisión porque es la primera vez que salgo de casa y me separo de mis padres, de mis amigos, de mi tierra natal, pero ya estoy intentándome acoplar lo antes posible para adaptarme al fútbol de aquí, que se juega más rápido, con más ritmo, con cosas distintas a Serbia". No obstante, creo que "me adaptaré en poco tiempo".

Sobre sus características, Jovanovic no quiso definirse. "Es mejor que lo hagan los aficionados, yo quiero enseñar en el campo cómo soy de jugador y que la gente me juzgue". Lo que si aclaró es que "tengo nivel para jugar en España pero pido un poco de paciencia hasta que me adapte al juego porque es un salto importante el salir de Serbia a un país distinto, pero yo creo que engancharé a los aficionados".

Con el choque ante el Albacete a la vuelta de la esquina, el extremo serbio reconoció que ahora mismo "lo único que puedo hacer es entrenar al máximo porque luego la decisión es del entrenador, que es el que decide y el que manda al final, pero me encantaría debutar el viernes si todo sale bien y llega el transfer a tiempo".

De cara al objetivo del club, Jovanovic fue cauto. "Me encantaría jugar contra el Barcelona o el Real Madrid en Primera División como a todo futbolista pero esto es muy largo y hay que ir paso a paso porque hay 42 partidos por delante".

También valoró a Carrión como entrenador. "Aunque llevo dos días aquí, el míster ha intentado hablar conmigo. Me está costando el español pero creo que aprenderé rapidamente", comentó el balcánico. Además, añadió que "estoy contento y superfeliz de todo, de cómo funciona el club, del campo, de los compañeros... estoy esperando a adaptarme cuanto antes y entre en una rutina de adaptación normal". Por otro lado, no se olvidó de la afición: "Es el jugador número 12 para todos los equipos. Es muy importante para la plantilla que llenasen el campo y ayuden al equipo porque el año es muy largo y necesitamos su apoyo para seguir adelante y conseguir el ansiado objetivo de volver a Primera División".