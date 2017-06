Josema se acerca a El Arcángel

A vueltas con el mercado. El Córdoba, que sigue sin cerrar ninguna operación, tiene prácticamente atado a José Manuel Sánchez, más conocido como Josema. El defensa murciano, que jugó en el Grupo IV con el Real Murcia desde enero, llegaría a El Arcángel tras pagar el club blanquiverde al Almería cerca de medio millón de euros por su traspaso. De hecho, el entorno del jugador da por hecha su llegada a Córdoba, según fuentes consultadas por el Día.

Con 21 años, el de Lorquí tiene una gran proyección, además de ser un buen comodín en la defensa. Aunque en el filial almeriense habitualmente siempre jugó de lateral izquierdo, en el Murcia, club al que llegó en enero, lo hizo de central zurdo. La entidad pimentonera estaba encantada con el rendimiento del jugador, pero el Almería hizo efectiva el pasado día 20 de este mes una cláusula para hacerse con sus servicios. Esto enterró las opciones del equipo rojillo, que sí contaba con Josema. Sin embargo, su buena segunda vuelta en la Condomina ha servido para que equipos de superior categoría se fijasen en el de Lorquí. Además, el Barcelona y el Valencia también han tanteado al jugador para incorporarlo a sus respectivos filiales. No obstante, ahora mismo es el Córdoba el que tiene la de ganar, previo pago de una cantidad cercana a los 500.000 euros. De hecho, el entorno del jugador ha reconocido a Diario de Almería que se va seguro al CCF, por lo que sólo faltarían limar los últimos flecos.

El club pagaría a la entidad almeriense una cifra cerca al medio millón de euros

Sin confianza en el Almería, con el que jugó unos minutos en la segunda parte durante el partido de Copa del Rey ante el Rayo Vallecano al comienzo de la temporada, Josema hizo las maletas en el mercado invernal hacia Murcia. Allí destacó como central zurdo durante los 15 encuentros disputados. La eliminación del equipo pimentonero en el play off a manos del Valencia Mestalla no impidió que el Almería activase sobre la bocina la opción que tenía de repesca sobre un jugador que se había revalorizado en tierras murcianas. Ahora sólo falta llegar al acuerdo definitivo, aunque éste debe cristalizarse en breve.

Con la llegada de Josema, la entidad cordobesista taparía una zona en la que actualmente cuenta Luis Carrión con Caro, Deivid y Bijimine tras la marcha de Héctor Rodas. No obstante, el defensa francocongoleño, al que le quedan dos años más de contrato, no entra en los planes del club blanquiverde y se buscará un acuerdo para cerrar su salida. Además, Josema podría actuar también en el lateral izquierdo, donde ahora mismo el Córdoba cuenta con Domingo Cisma, que se recupera de una lesión que lo tendrá en el dique seco hasta enero; y Abel Moreno, aunque éste no cuenta y saldrá de la entidad cordobesista tras estar cedido esta temporada en la Ponferradina. A esto se suma que el defenestrado Samu de los Reyes acababa contrato. A expensas de llegar a un acuerdo para la renovación de Mariano Bíttolo, el club se guardaría una carta con Josema, que podría actuar tanto en el eje de la defensa como en el lateral. Por otro lado, se da la casualidad de que el agente del de Lorquí, Joaquín Vigueras, es el mismo que el de Esteve Monterde y el de Sergi Guardiola, que también está en la lista de futuribles del Córdoba 17-18.