Jorge Romero viaja convencido

Jorge Romero dejó claro su optimismo en la previa del viaje hasta Tenerife, donde el Córdoba se enfrenta mañana al cuadro albiazul. El técnico cordobés -que todavía no podrá contar con Bambock y Montelongo, a los que el club aún no ha podido inscribir-, mostró su confianza en poder revertir las dos derrotas consecutivas que arrastra su equipo y recuperar el terreno que se perdió el pasado domingo con la derrota ante el Barcelona B.

Ese tropiezo costó digerirlo y así lo reconoció el entrenador cordobés. "Fue duro, había una ilusión extra, sobre todo al ver el estadio lleno y por lo que se había generado en esos días", apuntó Romero, que sin embargo optó por "cambiar el chip rápidamente y preparar el siguiente partido. Tenemos sentimiento de oportunidad y esa es la energía que tenemos que llevar. Vamos con el convencimiento de que lo vamos a conseguir".

Para enfrentarse al Tenerife, Romero ofreció ayer una lista de 18 convocados que viajarán hoy y entre los que no se encuentran el sancionado Edu Ramos y los descartados Noblejas, Josema, Loureiro, Quiles y Álex Quintanilla, además de Bambock y Montelongo, sobre los que Jorge Romero contó que "el club trabaja en ello" para poder inscribir a los futbolistas lo antes posible. Sobre la baja de Edu Ramos y la imposibilidad de suplirla con Bambock, el preparador del Córdoba indicó que tiene "variantes, pero siempre que falta alguien se siente aunque confiamos en el que pueda salir y estamos convencidos de que lo hará bien". Lo que no aclaró Romero es si será Álex Vallejo, que regresa a la lista junto con Fernández, el que cubra el hueco que dejará Edu Ramos.

A Tenerife llegará el conjunto cordobesista con una semana más de trabajo con los diez fichajes de enero, por lo que el grupo ha mejorado en compenetración. "Cuando hay tanta ilusión por que las cosas salgan esos detalles se aparcan, aunque está claro que son muy importantes; el conocerse te ayuda a mejorar como equipo y en ese sentido noto que estamos cada vez mejor, si bien creo que aún tenemos margen de mejora", apuntó el técnico.

El Córdoba visitará al Tenerife en el estreno de Etxeberría como técnico, algo siempre complicado por la falta de referencias, aunque Romero se ha centrado esta semana en su equipo. "No basamos nuestra preparación en el oponente, pero manejamos los matices que el rival nos puede dar. Ellos vienen del cambio de entrenador y con el anterior técnico ya estaban cambiando. No tenemos un patrón concreto al que acogernos. Intentamos analizar en función de los jugadores que puedan jugar. Pero ha sido la semana que más me he ocupado de lo nuestro, de analizar el anterior partido partido y que los jugadores nuevos se integren bien", expuso Jorge.

Ese cambio de entrenador en el rival le preocupa, pues "sabemos qué pasa en este tipo de situaciones; los jugadores están más alerta, aparece el sentimiento de oportunidad para todos", aunque aseguró que el Córdoba buscará que "gracias a nuestro trabajo eso les perjudique".

Para el reto que tiene por delante, ganar entre ocho y nueve partidos de aquí a final de temporada para lograr la salvación, Romero hizo la cábala más simple. "En mis cuentas incluyo todos. Queremos que los partidos que hay que ganar sean lo antes posible. Afrontamos cada partido, y eso me transmiten los chicos, como el que hay que ganar. Al final los partidos a ganar son los mismos, pero vamos semana a semana pensando en ganar", aseguró el cordobés, que es consciente de que "teníamos regularidad en casa y ahora venimos de perder así que hay que compensarlo de alguna manera. Los puntos son iguales, sea en casa o fuera, hay que sumar de tres en tres. Es difícil, parece más difícil de lo que pueda ser por la situación, pero la mentalidad de los chicos nos invita a pensar que se va a dar".

El preparador del Córdoba tuvo también oportunidad de referirse a las palabras de Oliver, que se refirió a él como "un crack, pero de 33 años, y que está en el sitio y en el momento inadecuado". Romero reconoció que "eso mismo me lo dijo el día que me conoció, es su percepción, yo tengo otro punto de vista y se lo dije", pues él respeta "la opinión de todo el mundo y lo único que hago es trabajar para demostrar que estoy capacitado y que las cosas van a salir bien".