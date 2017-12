Jorge Romero y el sentido común

Después de cuatro entrenamientos generando "un clima óptimo" que permitiera al grupo levantar el ánimo, Jorge Romero terminará de pulir hoy con una sesión a puerta cerrada en El Arcángel la cita de mañana ante el Rayo Vallecano (El Arcángel, 12:00). Y lo hará con todos sus efectivos, si bien Josema tendrá que probarse tras no haber superado aún del todo los problemas musculares que no le dejaron estar en Huesca y que le han mantenido al margen del plantel hasta ahora, y el inédito Javi Noblejas es baja por contrato (está cedido por los vallecanos). Pero como arma principal, el técnico cordobés seguirá utilizando el sentido común. Ese que le lleva a ver lógico que haya dudas en cuanto a su figura al ser "joven, sin experiencia y con la situación tan delicada en la que está el equipo" y que le empuja a aconsejar al club y al entorno a "asumir quiénes somos y dónde estamos", que no es otra cosa que en el fondo de la tabla, casi sin margen de error, con la permanencia a seis puntos y con una racha abierta de nueve jornadas sin conocer la victoria.

De momento, en su primera previa, Romero esbozó lo que quiere del Córdoba a partir de mañana, donde "el objetivo clarísimo, principal y casi único es ganar" al Rayo. "A partir de los jugadores que tenemos, trataremos de dominar los partidos y eso, para mí, es generar más ocasiones que el rival y tratar de tener circulaciones que lo sometan. En ciertos momentos podrá ser dominando la posesión y siendo protagonista, y en otras tendrá que ser por otras cosas. Me caracterizo por una línea de juego, pero no me cierro y lo que quiero es que mi equipo domine los partidos", comentó el preparador cordobesista, para lo que durante toda la semana ha estado "tratando de naturalizar a los jugadores para que cada uno se pueda acercar a su mejor versión". Porque sólo logrando eso habrá opciones reales de reengancharse a la batalla por la salvación de la que ahora mismo el CCF está descolgado.

A nivel personal, Jorge llega con la intención de "tratar de hacer las cosas bien para hacer cambiar de opinión" a los que dudan de su capacidad para afrontar este desafío que encara con total naturalidad, como un proceso más en su etapa de formación en los banquillos. De hecho, admitió que la principal variación respecto al filial o los equipos de base que ha dirigido está en "el entorno y la masa social", pues el día de partido "habrá muchísima gente". Quizás por ese sentido común que pone en todo, el cordobés insistió en que no está ante un regalo envenenado porque confía en que "es una oportunidad" y, sobre todo, porque está convencido de que "hay argumentos para salir de esta situación que obviamente es negativa". "Si considerara que no hay nada que hacer y que estoy aquí obligado a estar, quizás sí tendría ese pensamiento", comentó el entrenador, que puso especial énfasis en que también su opinión ha tenido peso en esta promoción.

Esa confianza en poder revertir el momento actual, Romero también lo observa en un vestuario en el que "hay chavales que lo pasan mal", si bien ve al colectivo seguro de que "pueden, porque están por debajo de sus posibilidades, y aunque eso pueda ser un argumento negativo, también lo es para agarrarse y, cambiando cosas, que se dé ese cambio". Es más, aunque es pronto, el técnico ni se ha parado a pensar en qué retoques harían al plantel más competitivo de cara a un mercado de invierno a la vuelta de la esquina, pues sus miradas están fijadas en "cómo puedo ayudar a los jugadores para preparar el partido ante el Rayo". Una cita que en la que el cordobés se juega convertir su interinidad en fija pese a que el club no le haya transmitido esa idea de final propia.

Un duelo que por el mero hecho de ser el primero es el más importante, si bien también porque Jorge no quiere mirar más allá, ya que "cuando las cosas van mal o no están donde quieres, es muy fácil descentrarte, no prestar atención a lo que realmente depende de uno, y una forma fácil de solucionarle es vivir el día a día y las posibilidades a muy corto plazo, ya que eso te va a dar todo lo demás".

Enfrente aparecerá un Rayo que "está en buena dinámica, un equipo dinámico, que busca campo contrario y trata de ser vertical" y que tiene "alternativas" para suplir la baja del lesionado Trejo. Pero eso es secundario, lo primero es "confiar en lo que venimos haciendo y, ahora ante la oposición, anteponernos a esas situaciones y dar respuesta. Tenemos que asumir quién somos, dónde estamos, y afrontar los partidos como lo que son", indicó Romero, seguro de que el CCF va a hacer "un buen partido y, cuanto mejor sea el rival, como nos va a salir bien, saldremos mucho más reforzados".