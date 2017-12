Jorge Romero, sin dudas: "Este partido es el partido"

Jorge Romero celebró ayer su 33 cumpleaños con un entrenamiento matinal en El Arcángel que le confirmó un par de ausencias y un viaje de más de tres horas en bus en el que le dio tiempo a seguir estudiando cómo hincarle el diente al Almería. No hay lugar para celebraciones ni festejos en casa del colista, y lo más que queda es desear "los tres puntos" como regalo hoy para al menos poder disfrutar el resto del fin de semana. El técnico blanquiverde, que optó por relativizar las bajas propias y también las ajenas, sólo pide continuidad a lo que el equipo hizo en su debut ante el Rayo Vallecano para acercarse al tan necesaria victoria.

"Espero que el Córdoba que se vea sea un Córdoba que trate de buscar esas fortalezas que el equipo tiene, plantearlas de una manera que se puedan ver en el campo y, a partir de ahí, intentar dominar el partido y competir como tenemos que hacerlo", señaló el preparador cordobés antes de iniciar el viaje a tierras almerienses. Romero no tiene dudas de que "este partido es el partido", y está ya con los cinco sentidos puestos en que sus hombres salten al campo "con la mentalidad que tenemos que tener, que es pensar que todo va a salir bien y que esta victoria nos va a dar un giro en muchísimas cosas y nos va a permitir afrontar el próximo partido -el miércoles llega el Reus a El Arcángel para cerrar el 2017 futbolístico- con una disposición diferente".

Pero para ello, el CCF tendrá que superar a un Almería plagado de bajas, lo que le hará "perder opciones y herramientas", si bien el técnico resta importancia a ese dato porque "jugarán once y quién sabe si el que juega, que no es habitual, te da ese revulsivo". Más allá de eso, el cordobés cree que los rojiblancos, desde la llegada de Lucas Alcaraz, son "muy organizados defensivamente, defienden a diferentes alturas y eso te obliga a atacar de diferentes formas; y cuando defienden en zona baja, luego salen muy rápido a la contra porque están preparados para ello". De esta forma, una de las claves pasa "por buscar recuperar rápido, cerca de su portería, tras pérdida o replegar rápido para que no lleguen sus contras, que tan bien dominan". Todo, sin olvidar a Pozo, "un jugador diferente porque aunque es mediapunta aparece por cualquier posición ofensiva y crea desajustes".

Sabedor de "la dificultad del partido", Jorge Romero indicó que "hay que aprender y asumir que con tanta igualdad es muy difícil tener una ventaja muy amplia para bien o para mal, por lo que siempre se puede revertir eso", poniendo énfasis en lo que le ocurrió al CCF el pasado domingo ante el Rayo. Un partido del que salió "contento con lo que el equipo me transmitió", por "la esencia" que dejó a pesar de una segunda mitad que le hizo terminar "frustrado" tras dejar escapar otra vez un 2-0 a favor. Una situación que, por el bien común, no puede volver a repetirse.